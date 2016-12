Turismo: ecco le mete più trendy del 2017

La classifica, realizzata dal motore di ricerca Tripadvisor, premia molte destinazioni a livello mondiale, selezionate utilizzando un algoritmo che ha misurato l'incremento positivo anno su anno dell’interesse di prenotazione e dei voti delle recensioni dei viaggiatori per quanto riguarda alloggi, ristoranti e attrazioni, prendendo in considerazione le destinazioni di tutto il mondo.



Bologna: Grassa, Dotta, Rossa e… in crescita - Unica città Italiana presente nella classifica delle destinazioni che hanno visto la maggiore crescita di interesse secondo i feedback dei viaggiatori di TripAdvisor, Bologna ha conquistato la settima posizione nella Top 10 europea. Sul podio del vecchio continente si posizionano due mete spagnole Las Palmas de Gran Canaria (1°) e Malaga (3°) accompagnate dalla capitale della Georgia, Tiblisi (2°). L’Europa Centro Orientale la fa da padrone con quattro destinazioni in classifica: Kiev in Ucraina (4°), Kaliningrad in Russia (5°), Breslavia in Polonia (6°) e Bucarest in Romania (9°). Completano la classifica Faro in Portogallo (8°) e Rotterdam nei Paesi Bassi (10°).



San Jose del Cabo la numero uno al mondo - Più tranquilla della vicina Cabo San Lucas ma non meno bella, San Jose del Cabo con la sua atmosfera magica ha guadagnato la medaglia d’oro nella classifica mondiale. Whistler in Canada e Jericoacoara in Brasile si aggiudicano la seconda e la terza posizione seguite da Kihei, Hawaii (4°), Baku, Azerbaigian (5°), El Nido, Filippine (6°) ed Eliat, Israele (7°). In ottava e nona posizione si trovano le uniche due mete europee presenti nella Top 10 mondiale, rispettivamente Las Palmas de Gran Canaria in Spagna e Tbilisi in Georgia. Chiude la classifica Jodhpur in India (10°).



Ecco le prime dieci in Europa:

1. Las Palmas de Gran Canaria

2. Tbilisi, Georgia

3. Malaga, Spagna

4. Kiev, Ucraina

5. Kaliningrad, Russia

6. Breslavia, Polonia

7. Bologna, Italia

8. Faro, Portogallo

9. Bucarest, Romania

10. Rotterdam, Paesi Bassi



Le prime dieci nel mondo:

1. San Jose del Cabo, Bassa California del Sud, Messico

2. Whistler, Columbia Britannica, Canada

3. Jericoacoara, Stato del Ceará, Brasile

4. Kihei, Hawaii

5. Baku, Azerbaigian

6. El Nido, Filippine

7. Eilat, Israele

8. Las Palmas de Gran Canaria, Spagna

9. Tbilisi, Georgia

10. Jodhpur, India