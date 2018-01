Trekking in quota e vista mare a Ras Al Khaimah

Da qualche tempo, l'emirato riscuote grande successo tra gli escursionisti che amano avventurarsi fra i sentieri rocciosi che costeggiano gli antichi villaggi nella catena montuosa di Hajar, che divide con l'Oman.



Ras Al Khaimah - Una delle destinazioni turistiche in più rapida crescita al mondo, Ras Al Khaimah vanta una ricca cultura e una lunga storia che risale a 7.000 anni fa. L'Emirato vanta una vasta gamma di siti archeologici e panorami naturali mozzafiato, dalle spiagge di sabbia dorata, alle suggestive dune di terracotta e una cintura verde di palme da datteri fino a Jebel Jais, la montagna più alta degli Emirati Arabi Uniti. Infatti, i sentieri scoscesi sono perfetti per fare trekking ed escursioni a piedi, e sono sempre più numerose le attività organizzate per i patiti della soft adventure. La catena montuosa gode da qualche tempo di un percorso stradale, recentemente inaugurato, che serpeggia a 1.934 metri sul livello del mare verso la cima di Jebel Jais.



Il treno degli hiker - Non solo strade, ma anche il treno, con il lancio dell'unica via ferrata commerciale della regione. Immersa all’interno della catena montuosa di Jebel Jais, la Via Ferrata è il posto perfetto per gli appassionati di arrampicata, trekking e zip line a quasi 400 metri sul livello del mare. Dall'apertura a novembre 2016 ad oggi sono state più di 1.500 gli hiker che hanno completato il percorso. Fin dal suo lancio, la Via Ferrata di Ras Al Khaimah ha ricevuto un elogio universale da parte dei media e degli sportivi che l'hanno definita "un affascinante incrocio tra arrampicata e alpinismo" e occupa il secondo posto nella classifica di TripAdvisor delle attrazioni dell'emirato - il primo va a Jebel Jais come attrazione in sé.



Bike&sea - La strategia turistica di Ras Al Khaimah chiamata “destinazione 2019” include una roadmap per i concetti innovativi di ospitalità che sfruttano le risorse naturali uniche della destinazione per i resort di montagna di lusso e i ritiri benessere. Grazie alla zip line, ai tour in bicicletta e all'opzione di alloggio unico progettato, il potenziale per la crescita del turismo è ampio. Per chi non ama la montagna e preferisce il paesaggio dell’oceano, le acque al largo della costa di RAK ospitano una serie di sport acquatici. Nella zona sono presenti subacquei specializzati, si possono fare numerose escursioni e i mesi più freddi sono il momento ideale per vedere rare tartarughe verdi o fare kayak tra le mangrovie.



Quattro mete imperdibili – Tra le destinazione consigliate c’è certamente Al Khaimah International Marine Sports Club: perfetto per tutti i bambini che amano l’acqua e con un’ampia gamma di attività sportive, dalle immersioni e sci nautico, al banana boating, al dragon boating e allo stand-up paddle boarding.



In bicicletta a Wadi Showka - . Immerso nel cuore di Showka, 50 chilometri di piste ciclabili aperte a ciclisti di ogni livello di esperienza, offrono il noleggio di biciclette, oltre a servizi di assistenza e riparazione da parte di ciclisti di grande esperienza: le splendide montagne di Hajar Wadis vantano piscine naturali, un lago e offrono una vista davvero stupenda durante il percorso.



Al Wadi Equestrian Adventure Centre - Per una giornata fuori casa diversa dal solito, è obbligatoria una visita a questo centro ippico dedicato. Si può cegliere il proprio cavallo e godere un’escursione organizzata attraverso i 500 ettari di natura incontaminata del centro. Ma si possono esplorare i dintorni anche in groppa ad un cammello, mentre il tiro con l'arco e i paesaggio desertici caratterizzati da una fauna selvatica ti intratterranno per ore.



Bedouin Oasis Camp - L’autentica avventura di un safari turistico nel deserto di Dubai al Bedouin Oasis Camp di RAK per una notte davvero indimenticabile sotto le stelle. A disposizione un lussuoso 4X4 oppure un più semplice cammello per godersoi un delizioso buffet, ammirando danzatrici del ventre, ballerini tanoura e uno spettacolo di fuoco.



Per maggiori informazioni: www. en.rasalkhaimah.ae