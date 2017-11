Tour nei siti Unesco più amati dai viaggiatori

Siti Unesco più amati: la Top10 mondiale Tripadvisor 1 di 10 Tripadvisor 2 di 10 Tripadvisor 3 di 10 Tripadvisor 4 di 10 Tripadvisor 5 di 10 Tripadvisor 6 di 10 Tripadvisor 7 di 10 Tripadvisor 8 di 10 Tripadvisor 9 di 10 Tripadvisor 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La Top Ten dei siti Unesco più amati dai viaggiatori internazionali è presentata da TripAdvisor®, il sito di viaggi che aiuta a trovare le recensioni più recenti e i prezzi più bassi per chi porogetta un viaggio. L’importanza di preservare il patrimonio culturale e naturale è un fatto cruciale e l’azione dell’Unesco è fondamentale per raggiungere questo obbiettivo. Come viaggiatori possiamo visitare questi luoghi, che rappresentano una vera e propria eredità del passato, favorendone la loro preservazione e protezione. Trispadvisor ha realizzato una speciale classifica dei luoghi Unesco, stilata sulla base del punteggio medio delle recensioni relative alle attrazioni presenti su TripAdvisor.



Il sito più apprezzato al mondo è il tempio di Angkor Wat, in Cambogia: qui, secondo le recensioni dei viaggiatori, i panorami migliori sono all’alba o al tramonto, quando la folla si dirada e la luce svela tutta la magnificenza del luogo. Al secondo posto troviamo il Taj Mahal, in India: visitato da più di 8 milioni di persone ogni anno, questo mausoleo è un vero monumento all’amore. In terza posizione si colloca il tratto di Mutianyu della Grande Muraglia Cinese, costruita in origine a metà del VI secolo durante la dinastia Qi settentrionale.



La classifica italiana vede in prima posizione i Sassi di Matera, unico sito italiano presente anche nella Top10 mondiale. In seconda posizione si trova il Duomo di Monreale (Palermo), mentre in terza posizione si piazza il centro storico di Siena.



LA TOP10 MONDIALE

1 - Angkor Wat, Cambogia

2 - Taj Mahal, India

3 - La Grande Muraglia a Mutianyu, Cina

4 - Machu Picchu, Perù

5 - Iguazù National Park, Brasile/Argentina

6 - Sassi di Matera, Italia

7 - Auschwitz Birkenau, Polonia

8 - Città Vecchia di Gerusalemme, Israele

9 - Aree storiche di Istanbul, Turchia

10 - Centro Storico di Cracovia, Polonia