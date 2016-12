Thailandia: spiagge da sogno e saldi folli

Chi ama andare in giro per il mondo a caccia di saldi non può mancare l'Amazing Thailand Grand Sale, evento annuale dedicato allo shopping, che si terrà dal prossimo 15 giugno al 15 agosto in sette tra le più popolari località turistiche thailandesi. Per acquisti decisamente convenienti e alternativi. La principale novità di questa edizione è l'entrata di Udon Thani, città del nord-est, tra le più interessanti del paese per memorie storiche e nuova location teatro di questa pazza corsa all'acquisto conveniente di qualità.



Shopping nei luoghi più in - Oltre 15.000 esercizi commerciali in 93 complessi dedicati allo shopping distribuiti fra Bangkok, Chiang Mai, Pattaya, Hua Hin, Phuket, Udon Thani (famosa per la sua vita notturna) e Hat Yai, offriranno sconti e promozioni dal 5% sino all'80%. L'evento è aperto a tutti i turisti, thailandesi e stranieri. La corsa allo shopping prevede anche l'assegnazione di premi con un gran finale denominato “365 day Travel to Thailand” che mette in palio viaggi gratuiti in Thailandia con voli offerti da Thai Airways e pernottamenti negli hotel del Gruppo Centara. Da ricordare che Pattaya è una delle località balneari più movimentate e alla moda della Thailaindia, Phuket è stata designata tra le più belle spiagge del mondo e Hua Hin è quanto di meglio ci sia per una vacanza a tutto relax.



Consigli utili per lo shopping - Per i visitatori in arrivo in aereo sarà possibile ritirare la ATGS Privilege Map presso i desk informativi TAT in tutti gli aeroporti internazionali del Paese. All'aeroporto Suvarnabhumi di Bangkok, il banco informazioni dell'Ente del Turismo Thailandese si trova nel Gate 3. sul sito www.thailandshoppingparadise.com si trovano i consigli per gli acquisti, tutte le informazioni su come farsi rimborsare l'IVA e le indicazioni per evitare lo shopping di bassa qualità. Una sezione specifica è dedicata ai prodotti di artigianato locale.



Per informazioni: www.turismothailandese.it



www.meteo.it Condizioni atmosferiche in tempo reale a Bangkok: www.meteo.it