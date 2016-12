Tanzania: undici giorni tra spiagge e savana

In Tanzania sisvolge ogni anno uno degli spettacoli più incredibili sulla terra, ovvero l'epica migrazione delle mandrie di gnu, zebre e antilopi che hanno come meta il Serengeti meridionale. Uno spettacolo incredibile in uno scenario di bellezza impareggiabile. L'Africa leggendaria e quindi, perchè no, un rigenerante soggiorno in una delle isole più belle e meno conosciute dell'Oceano Indiano, Pemba . Un abbinata incantevole che oggi è possibile.

Si possono dedicare sei giorni a un avventuroso tour in fuoristrada, alla scoperta dei grandi parchi della Tanzania brulicanti di fauna e in grado di regalare ai visitatori alcuni panorami che sono unici al mondo per la loro impareggiabile bellezza, nelle zone eternate da decine di film e documentari, come Manyara, Serengeti e Ngorongoro. In questo viaggio si può essere accompagnati da una guida che parla correntemente in italiano, mentre sono previsti pernottamenti in lodge e campi tendati deluxe con un rapporto qualità-prezzo ottimale della Tanganyka Wilderness.



Rilassarsi nell'isola delle spezie - A questa esperienza di viaggio, organizzato da Naar Tour Operator si aggiunge un indimenticabile soggiorno di cinque giorni ion un raffinato resort nel paradiso tropicale dell'isola di Pemba, circondata da un'incontaminata barriera corallina. Nota anche come Al Kuh Dra (Isola Verde), Pemba è situata a circa 50 chilometri a nordest di Zanzibar e fa parte, con Mafia Island delle isole che furono chiamate “delle spezie”: Pemba, infatti, era famosa e lo è ancora oggi per la sua produzione di chiodi di garofano. Pemba è anche un centro di medicina tradizionale e di magia, molto frequentata da africani e perfino da haitiani che vengono qui per farsi prescrivere cure, considerate molto efficaci. Risale al tempo della prima colonizzazione portoghese l'usanza delle corride, anche se in forma meno cruenta che nella penisola iberica.



Immersioni ed escursioni in un panorama incantevole - Quest'isola rappresenta una meta al di fuori dei classici circuiti turistici, un luogo esclusivo destinato agli amanti della natura e delle immersioni, dove sono presenti pochissime strutture turistiche, tra cui il Manta resort situato nella parte nord dell'isola, su un rilievo che si affaccia su una delle più belle spiagge della zona, il complesso dispone di un attrezzato centro diving, con possibilità di corsi PADI, uscite notturne e snorkeling, e mette a disposizione degli ospiti un ricco ventaglio di attività a richiesta, tra cui escursioni a Pemba, minicrociere in dhow, (tipica imbarcazione araba a vele latine) visite a un villaggio locale, escursioni in barca ai banchi di sabbia creati dalla bassa marea, pesca catch & release.