Tanzania: un eccitante ritorno alle origini

In Tanzania si staglia l'immensa mole del Kilimangiaro, il vulcano che è la vetta del continente con i suoi quasi 6mila metri di altezza, mentre nella zona dei grandi laghi si trova il lago Tanganica, il più profondo dell'Africa con il suo abisso di 1470 metri. La Tanzania è tagliata dalla Rift Valley e possiede molti grandi parchi naturali tra cui il famosissimo Ngorongoro, quello del Serengeti, la Riserva del Selous e il Parco nazionale di Mikumi. Nel parco nazionale di Gombe la famosa esploratrice e studiosa Jane Goodall divenne famosa per i suoi studi sugli scimpanzè.



Una selvaggia luna di miele- Ci sono molti modi per arrivare in questo magnifico paese: ecco una proposta originale che si articola in due itinerari, di dieci o dodici giorni, organizzata da Evaneos.it ( www.evaneos.it ) che hanno la caratteristica di lasciare ampia libertà e quindi di creare una propria personale avventura in terra d'Africa, tra paesaggi e relax, o in coppia, soggiornando in strutture di gran stile, con servizi ed escursioni meticolosamente curati. Il viaggio di dodici giorni, consigliato anche per un indimenticabile viaggio di nozze, punta alla scoperta dei più bei parchi della Tanzania del Nord: il Tarangire, l'affascinante lago Manyara, l'incredibile cratere del Ngorongoro e lo sconfinato Serengeti per arrivare infine al lunare lago Natron. Il meglio della Tanzania abbinato ad un soggiorno balneare sull'isola di Zanzibar, dove il blu profondo delle sue acque si fonde con le bianche spiagge ricche di vegetazione.



Lontano dai soliti itinerari - Il viaggio di dieci giorni consiste invece in un safari di gruppo, lontano dagli itinerari classici: si inizia con la visita del lago Natron, immerso in un'area ancora incontaminata ai piedi della montagna sacra Langai: popolato da fenicotteri e geologicamente unico è un luogo ideale per quanti sono alla ricerca della massima spettacolarità. Un'atmosfera particolare, posta al di fuori del tempo, che vi farà immergere nelle terre Masai, per poi proseguire verso le grandi pianure del Serengeti e scendere a sud verso la regione di Ndutu, per raggiungere il grande cratere dell'Ngorongoro e il mitico parco del Tarangire ricoperto di baobab.



