Tanzania: l’avventura della grande migrazione

A governare questa marcia senza fine sono le piogge, a seguito delle brevi piogge di ottobre e novembre le mandrie si spostano verso le pianure del sud dove l’erba è fresca e nutriente, adatta per le femmine incinte, qui rimangono fino a febbraio/marzo, cioè fino al parto. L’istinto di spostarsi è più forte della paura dei leoni o dei coccodrilli che infestano i corsi d’acqua.



Lo sconfinato Serengeti - La grande migrazione ha come sfondo il meraviglioso paesaggio del Serengeti,che in lingua Masai, significa pianure senza fine. E’ il più famoso parco Nazionale della Tanzania, oltre che il più grande: copre una superficie di circa 14.763 km quadrati e confina a nord con il Parco Nazionale del Maasai Mara, in Kenya. Il parco può essere diviso in tre sezioni: Seronera Valley, che copre la parte centro-sud. Il corridoio a ovest è rappresentato dal fiume Grumeti, qui la vegetazione è più fitta. Il nord, Lobo Area, che confina con la riserva del Maasai Mara in Kenya. Tra Kenya e Tanzania non esistono recinzioni, questo perché le mandrie seguono da sempre un percorso circolare che attraversa i due paesi.



Strategie di sopravvivenza - Muoversi in branchi rappresenta per gli gnu la possibilità di salvezza, nascondendosi in un gruppo numeroso sperano di sfuggire all’attacco del predatore. Sempre seguendo questa logica si fanno “accompagnare” da zebre, gazzelle e impala. Il momento più pericoloso della migrazione è sicuramente l’attraversamento del fiume Mara, che sta proprio tra il Kenya e la Tanzania, e rappresenta una tappa obbligata per più di un milione di erbivori. Nelle sue acque però attendono pazientemente i coccodrilli che non aspettano altro che cacciare e mangiare.



Il pericolo corre nei fiumi - I coccodrilli avvertono la vibrazione di milioni di zoccoli che battono sul terreno e attendono le loro prede. Gli gnu si radunano sulla riva e tocca ai capibranco iniziare la traversata. I pericoli risiedono anche nella potenza del Mara, che è in piena in questo periodo, alcuni gnu rischiano di essere trascinati dalla sua forte corrente. Una volta attraversato il fiume Mara bisogna fare i conti con leoni e leonesse, pronti ad attaccare ogni volta che si presenti un’occasione.



A caccia di immagini - Fare un safari fotografico in questo periodo significa spostarsi in 4x4 lungo l’area di Seronera e poter vedere le mandrie infinite di erbivori, ascoltare il fragore dei loro zoccoli battere sul terreno, assistere alle battaglie tra gnu e leoni per la sopravvivenza, osservare la nascita di migliaia di cuccioli a sud di Seronera, nei pressi del lago Ndutu. Dal 24 febbraio al 5 marzo, Impronte Wilderness Safari ha organizzato un tour di gruppo accompagnato da Carlo Sebastiani. Ogni giorno ci saranno safari fotografici e si osserveranno gli animali nel loro habitat naturale, senza interferire con le loro abitudini. I pernottamenti saranno in campi tendati attrezzati: dalle camere di stoffa si potranno ammirare i famosi tramonti d’Africa, quelli che squarciano il cielo rendendolo tutto rosso fuoco.