Sudafrica in cucina: tre continenti in tavola

Si può dire che un viaggio in Sudafrica sia un percorso alla scoperta di sapori, profumi e pietanze, in cui emerge fortemente il melting pot culturale del Paese. I piatti “tipici”, nati dall'incontro di diverse tradizioni, vengono esaltati dalla qualità eccellente delle materie prime locali. Il tutto abbinato ai pregiati vini sudafricani, che nel corso degli anni si sono guadagnati un'ottima reputazione a livello internazionale. Gli ultimi trend nell'ambito food a livello globale puntano l'attenzione su concetti come sostenibilità e agricoltura biologica. Queste tematiche, che sottolineano l'importanza di una corretta alimentazione, sono di grande attualità anche in Sudafrica, dove il cibo naturale al 100% sta ritornando in auge. Sono infatti sempre di più i locali e i ristoranti che si stanno specializzando in questa direzione, mantenendo comunque prezzi contenuti. Un pranzo o una cena in Sudafrica costano molto meno di quanto ci si possa aspettare, con un ottimo rapporto qualità prezzo. Ecco alcune indicazioni.



L'antico orto in casa - Babylonstoren ( www.babylonstoren.com) è una fattoria olandese del 1690 che sorge in mezzo ai vigneti ed è circondata dalle splendide montagne della Drakenstein Valley (a metà strada tra Stellenbosch e Paarl). All'interno di questa tenuta si sviluppa un grande orto che fornisce la maggior parte degli ingredienti utilizzati nel ristorante della farm. Gli ospiti che alloggiano presso l'hotel, hanno accesso all'intera tenuta. Qui la filosofia è “il cibo riflette i colori della stagione”: in estate quindi è possibile gustare un'insalata arancione con zucca, arance, carote e chicchi di melograno.



L'arte cioccolataia - Honest Chocolate ( www.honestchocolate.co.za) Il nome di questo laboratorio di Cape Town dice tutto: il cioccolato prodotto qui, è puro al 100% e non nasconde alcun segreto. I due proprietari, Anthony e Michael, hanno iniziato sperimentando diverse lavorazioni del cacao grezzo fino a raggiungere una profonda conoscenza dell'arte del cioccolato. Honest Chocolate è una piccola compagnia artigianale dove si lavora il cioccolato a mano, utilizzando i metodi della vecchia scuola.



Verdure a vista e vini eccellenti – Al Five Hundred (www.saxon.co.za): sul tetto di uno degli alberghi più premiati di Johannesburg, il Saxon Hotel, sorge un orto-giardino organico dove sono coltivati gli ingredienti essenziali per la cucina del ristorante Five Hundred. Pomodoro, menta, zucchine, spinaci, erbe e fiori sono a portata di mano dello chef David Higgs. Ogni piatto è presentato dagli chef e dai sommelier che scelgono uno dei vini locali come accompagnamento.



Anatra e chutney - 9th Avenue Bistro (www.9thavenuebistro.co.za), ristorante di Durban, è il santuario dei palati raffinati. Lo chef Graham Neilson, che ha lavorato in diversi ristoranti stellati, accoglie gli ospiti con un menu diverso per ogni stagione. Ingredienti locali e freschi, sapientemente cucinati, vanno a comporre piatti belli da vedere, oltre che da gustare, grazie al tocco creativo dello chef. Una proposta per l'estate? Anatra e chutney prima di terminare con una cheesecake-gelato di mirtilli.



