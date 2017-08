Straordinario Madagascar, tutto da scoprire

Lunga 1500 chilometri il Madagascar è la quarta isola più grande del mondo, staccatasi dal continente africano 140 milioni di anni fa: di qui lo sviluppo di specie animali e vegetali che non ha eguali. Essendo vastissima l’isola ha degli aspetti molto diversi: la parte centrale è caratterizzata da un esteso altopiano; il clima della zona che sui affaccia sull’Oceano Indiano è molto piovosa mentre quella che si affaccia al continente africano, soprattutto al sud, è semidesertica. La cima più alta si trova a nord: è il monte Maromokotro , che sfiora i tremila metri.



Le spiagge? Tra le più belle del mondo - Il Madagascar è anche la terra che annovera spiagge tra le più belle del mondo ,come Anakao, Salary e Ankasy che si trovano sulla costa sud occidentale caratterizzate da baie con lunghi lidi bianchi e un mare di eccezionale color turchese come il notissimo Mare di Smeraldo. L’arcipelago delle Radama, dalla vegetazione lussureggiante è tra i più gettonati dai sub di tutto il mondo per i suoi fondali dai colori strabilianti. L’isola di Nosy Be e il suo arcipelago è diventata una delle mete più apprezzate dal turismo mondiale per la bellezza delle sue spiagge del suo mare e per i panorami mozzafiato. Vi si coltivano caffè, vaniglia, cannella e ylang ylang, da cui il soprannome di “Isola profumata”.



Flora e fauna inconsuete - Un’isola ricca di meraviglie naturali, tra cui ricordiamo i baobab che si trovano nei pressi di Morondava sulla costa occidentale. Al tramonto il gioco di ombre e luci crea un paesaggio di incredibile suggestione. La parte occidentale è anche ricca di foreste di mangrovie che costellano la costa. Per quanto riguarda gli animali basti pensare che il 95 per cento della sua fauna è endemica e vive solo qui, dai lemuri a infinite varietà di camaleonti, tartarughe, il magnifico Vangas dalle piume di tutte le sfumature del blu.



Un unicum etnico-culturale - Ma il Madagascar è anche un unicum dal punto di vista etnico culturale: la lingua malgascia è addirittura di derivazione polinesiana e le prime popolazioni furono quasi certamente di origine indonesiana o malese; dall’Africa arrivarono più tardi i bantù, con le loro tradizioni africane. Gli arabi conquistarono l’isola nell’XI secolo e ne fecero un centro di commercio degli schiavi. La cultura malgascia, molto legata alle pratiche astrologiche è legata alla tradizione araba. Il Madagascar divenne colonia francese soltanto nel 1895.



Whale watching – Il Madagascar è circondato da altre stupende isole minori come Nosy Komba e Nosy Sakatia, Nosy Iranja. Nosy Boraha, conosciuta anche con il nome di Sainte Marie è ricca di belle spiagge protette dalla barriera corallina. Tra luglio e settembre è il luogo degli accoppiamenti tra le balene megattere, numerosissime nelle acque che circondano l’isola. E gli hotel del luogo organizzano emozionanti escursioni di whale watching.