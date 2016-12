Stazioni ferroviarie: le più belle del mondo in cui partire o arrivare

GRAND CENTRAL STATION, NEW YORK - Costruita nel 1913, questa stazione è dotata di un’eleganza unica. Ha 44 piattaforme, più di ogni altra stazione al mondo, ed è stata scenografia per dozzine di film tra cui ricordiamo Carlito’s Way, Il Padrino e Men in Black.



ST. PANCRAS INTERNATIONAL, LONDRA - In questo caso ci troviamo di fronte ad un capolavoro dello stile gotico. E se non bastasse, dietro all’antica facciata di mattoni rossi si estende un’arcata di vetro e acciaio che negli anni del suo completamento era la più grande del genere.



CHHATRAPATI SHIVAJI TERMINUS, MUMBAI - Completata nel 1888, questa stazione è una delle pochissime riconosciute come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Ogni giorno è utilizzata da circa tre milioni di viaggiatori.



SHINJUKU, TOKYO - Non sarà una delle stazioni più attraenti dal punto di vista estetico, ma merita di entrare in questa lista per altri meriti. Si tratta infatti dello snodo di trasporto più trafficato al mondo, con all’incirca 3,5 milioni di persone al giorno.



KANAZAWA, GIAPPONE - Questa stazione è probabilmente una delle più futuristiche al mondo dal punto di vista architettonico. Infatti è interamente sopraelevata e coperta da un immenso tetto. Ma ciò che rende questa stazione davvero unica è il portale Tsuzumi, basato sull’architettura tradizionale Giapponese.



HAYDARPASA, ISTANBUL - La stazione di Istanbul, affacciata sulle acque del Golfo del Bosforo, è la più trafficata dell’Europa dell’Est, oltre ad essere una delle più belle per la sua posizione.



STAZIONE DI SAO BENTO, PORTO - Questa stazione è certamente elegante, ma la caratteristica che la rende unica sono le piastrelle decorate, tipicamente portoghesi, che ricoprono le pareti dei suoi interni. Opera di Jorge Colaco, queste rappresentano scene della storia portoghese.



LUZ, SAN PAOLO - Non tutti sanno che la stazione di San Paolo venne originariamente edificata a Glasgow prima di essere spostata e ricostruita In Brasile. Cadde progressivamente in declino fino alla sua riscoperta in anni recenti con un progetto di rinnovo iniziato negli anni ‘90.



STAZIONE CENTRALE, ANVERSA - Ribattezzata anche “Cattedrale” per la maestosità e l’imponenza dell’edificio principale, la stazione centrale di Anversa è caratterizzata da una torre principale e otto più basse, sei delle quali distrutte nel 1950 e ricostruite nel 2009. Gli interni, con più di 20 tipi diversi di marmo, sono celebri per la loro eleganza.



STAZIONE CENTRALE – STRASBURGO – All’esterno sembra un disco volante, grazie a una copertura a specchio che riflette l’ambiente circostante. All’interno, fa contrasto la struttura originale, progettata nel 1883 da Johann Jacobsthal e interamente ristrutturata nel 2007.



