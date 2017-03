Souvenir: una passione per ragni e manette

Secondo il motore di ricerca di voli e hotel Jetcost gli oggetti maggiormente confiscati agli italiani al ritorno da un viaggio all’estero dono manette e sabbia ( delle spiagge frequentate, ovviamente) . L’indagine ha rivelato che il 13% degli italiani “snobba” i classici souvenir, come cartoline, decorazioni, calamite, tazze e magliette, e preferisce correre il rischio di finire nei guai alla dogana portando oggetti insoliti.



L’oggetto ricordo - Inizialmente, a tutti gli intervistati è stato chiesto se amavano comprare un ricordo delle proprie vacanze, e più di tre quarti (il 76%) ha risposto in modo affermativo. Tra quelli che hanno detto di sì, il 44% ha ammesso di essere solito riportarsi un ricordo per mostrare alle persone di aver visitato quel posto, mentre il 38% ha detto di farlo perché è un bel modo per non dimenticare il piacevole soggiorno.



L’uomo del mattone - Il racconto più assurdo è stato quello di un uomo a cui è stato sequestrato dalla valigia un mattone che si era portato via dal suo albergo. E quando gli è stato chiesto il motivo dell’insolito souvenir, ha risposto che ne aveva a casa diversi, provenienti da vari paesi del mondo, e che sperava di costruire qualcosa di particolare con la sua collezione.



La classifica dei ricordini proibiti - Quando è stato poi chiesto agli intervistati quali fossero gli oggetti più comuni che sono soliti comprare come souvenir, le risposte più popolari sono state: decorazioni (25%), cartoline (18%) e abbigliamento a tema con il nome della destinazione (14%). A tutti gli intervistati è stato domandato se gli avessero mai confiscato qualche oggetto alla dogana e il 13% ha detto di sì. A quelli che hanno raccontato di essere incorsi in questa sfortunata esperienza con gli addetti alla sicurezza in aeroporto, è stato poi chiesto di che tipo di oggetti si trattava, ed ecco la lista dei 5 più strani e sequestrati più di frequente:



1. Manette

2. Sabbia, foglie o altri elementi della natura.

3. Un animale vivo (lucertole, ragni, ecc...)

4. Picchetti (per le tende)

5. Un animale morto (ad esempio un fagiano).