Sott’acqua o sull’albero: 9 hotel un po’ folli

A nanna con gli squali - Si trova a Dubai, si chiama Atlantis, The Palm ed è piuttosto dispendioso ma consente un'esperienza unica: luce soffusa, con ampie vetrate, servizio personalizzato di un maggiordomo privato e tutto il mondo sottomarino nella propria Underwater Suite, da cui si possono ammirare le 65mila specie marine che abitano l'acquario dell'enorme resort.



Dormire sull'abisso - Per dormire allo Skylodge Adventure Suites in Perù non bisogna soffrire di vertigini : soprannominato il “Nido del Condor”, quest'hotel permetteai suoi ospiti più avventurosi di trascorrere la notte in una delle tre capsule di vetro sospese ad una parete che si affaccia sul fiume Urubamba. Capsule ovviamente dotate di bagno privato, biancheria da letto e asciugamani. Con una capacità massima di 8 persone, situato a circa 120 metri d'altitudine.



In un transatlantico sudcoreano - E' senz'altro originale ma senz'altro confortevole questo hotel sudcoreano costruito sul modello di una enorme nave da crociera nei pressi di Gangneung: si chiama Sun Cruise resort, la località è Donghae: la vista sull'Oceano è fantastica.



L' archeo-hotel ad Agrigento - Per chi ama l'archeologia niente di meglio del primo archeo-hotel in Italia, l'Hotel Costa Azzurra Museum & SPA, con l'esposizione di reperti provenienti da tutto il mondo e prevalentemente originari della Magna Grecia, risalenti al V e IV secolo avanti Cristo,a cui si affiancano anche altri di provenienza egizia, romana e bizantina.



Per gli amanti dei bolidi – Chi non può fare a meno delle quattroruote ecco una suite su misura: il Golden Palace hotel cinque stelle di Torino ha inaugurato questo magnifico alloggio in collaborazione con la casa automobilistica Maserati, con l'obiettivo di continuare a valorizzare le eccellenze italiane garantendo servizi di ospitalità esclusivi.



Dormire sugli alberi in Amazzonia - Situato in Perù a Iquitos, alla confluenza dei fiumi Yarapa e Cumaceba nei pressi della Riserva Nazionale Pacaya-Samiria, il Treehouse Lodge permette di alloggiare sugli alberi della foresta Amazzonica, in confortevolissimi “nidi” dotati dei più moderni comfort, bagno privato e zanzariere. Al piano terra, si trova il ristorante dove potrete gustare deliziose cene e provare alcuni dei piatti tipici del Perù, mentre al secondo piano potrete trascorrere momenti di relax e di tranquillità e godervi il fantastico paesaggio della natura.



Per chi ama il giallo – Un tempo era un carcere giudiziario oggi è uno degli alberghi più cool di Basilea in Svizzera: l'Hotel Au Violon è diventato un'affascinante e accogliente brasserie francese. In estate, nelle giornate di bel tempo, è possibile mangiare nella terrazza in giardino.



Dondolando nel vuoto - Nella Columbia Britannica, in Canada vi aspetta invece il Free Spirit Spheres, immerso tra gli alti alberi della foresta pluviale della costa occidentale del Canada: si dorme in una sfera pendente dagli alberi, nella Qualicum Bay, vicino a Vancouver. Si dorme oscillando dolcemente, in un paesaggio assolutamente unico.



Sull'isola fortezza in Inghilterra - E infine ecco lo Spitbank Fort, un'isola privata nel mare al largo di Portsmouth in Inghilterra, una fortezza che fu costruita per proteggere il porto dagli attacchi da Napoleone III ora trasformata in albergo : si trova a due ore da Londra e a soli 30 minuti in barca da Gunwharf Quays: un hotel di lusso con piscina riscaldata, una spa interna e un'incredibile vista sulla costa. sauna e buca per il fuoco.