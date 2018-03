Singapore, i mille volti di una città caleidoscopio

Singapore non è fatta soltanto da icone conosciute in tutto il mondo come il Marina Bay Sands, che con il suo profilo caratterizza lo skyline della Città-Stato, ma anche angoli di città ancora poco esplorati che riservano a tutti i curiosi esperienze che tolgono il fiato.



Chinatown, la vecchia Singapore - Un soggiorno a Singapore non può che iniziare da Chinatown, uno dei quartieri più colorati e rappresentativi della città. Con una popolazione di origine cinese che tocca circa il 75%, questa è una delle aree più dinamiche della città. Tradizioni, usanze e costumi antichi, d’origine cinese, creano affascinanti atmosfere esotiche. Considerata una delle zone storiche di Singapore, negli scorsi anni una grande opera di restauro ha riportato a lucido shop-house – tradizionali case a due piani con negozi o ristoranti al piano terra e le abitazioni al piano superiore – negozi, ex fumerie d’oppio e abitazioni maestose che evocano ricordi della "vecchia" Singapore.



La National Gallery - Proseguendo lungo la riva sinistra del fiume si giunge al Civic District, uno dei quartieri che ha vissuto il suo massimo splendore durante il periodo coloniale. Da qui è nata la Singapore che conosciamo oggi, ricca di cultura e storia con musica e arte protagoniste indiscusse. Proprio qui, infatti, sorge la National Gallery di Singapore, una delle più importanti istituzioni dedicate alle arti visive. La National Gallery lega tra loro eleganti eleganti palazzi con uno spettacolare tetto dorato che copre una galleria pubblica disposta tra i due edifici. Con più di 8.000 opere, un calendario di eventi inestimabile e collezioni firmate dai più autorevoli artisti del panorama asiatico, lo spazio contiene la più grande collezione pubblica di arte moderna a Singapore e nel sud-est asiatico.



Skyline stupefacente - Difficile non rimanere stupiti dallo skyline di Singapore. Opere architettoniche progettate da architetti futuristi di fama internazionale svettano lungo la linea d’orizzonte, forendo una particolare identità futuristica alla città Stato. A tal proposito è impossibile non citare l’ArtScience Museum, che sorge nell’area di Marina Bay ed è il primo museo dedicato all’interazione dinamica tra arte e scienza. Lo spazio si articola in 10 strutture che, simili a dita, si protendono verso l‘alto e ospitano 21 gallerie illuminate da luce naturale. Diventato uno dei simboli della città, il museo si affaccia sul quartiere moderno e offre delle vedute mozzafiato sul centro di Singapore.



Il tramonto perfetto - Il perfetto punto per osservare il sole che cala ed irradia la città con luce dorata è l’Henderson Waves Bridge. A 36 metri d’altezza, il ponte pedonale più alto di Singapore regala una vista sulla città unica grazie alla sua forma ondulata. Fedele al suo nome, il ponte riproduce la forma di un'onda, curvando e torcendosi lungo tutta la sua lunghezza di 274 metri. La sua struttura è ancorata da archi di acciaio e riempita con doghe di legno.



L’armonia degli uccelli - Per tutti gli amanti degli animali che sono alla ricerca di esperienze nuove, il Kebun Baru Birdsinging Club è il posto ideale dove trascorrere almeno mezza giornata. Situato ai piedi di una collina che fa parte dell'Ang Mo Kio Garden West, in una cornice naturalistica unica, il parco consente di assistere a veri e propri concerti di particolari specie di pennuti. I merbok, gli shama, i mata puteh and i jambul, intonano incantevoli melodie. Da non perdere le competizioni e gli eventi che solitamente si svolgono di domenica: una schiera di giudici decreta ogni settimana l’uccello più talentuoso in base alla sua capacità di cantare, alla qualità tonale, alla resistenza, alla vivacità, alla lunghezza della coda e alla bellezza.



I giganti luminosi - 160 mila piante di 200 specie diverse, 101 ettari di parco e una foresta di alberi alti dai 25 ai 50 metri: Gardens By The Bay è l’oasi più grande e innovativa di Singapore. Situato nel cuore pulsante della città, il parco offre infinite attrazioni tra cui lasciarsi guidare in un viaggio alla scoperta della natura. Il simbolo indiscusso di questa iconica attrazione resta il Supertree Grove dove ogni giorno i grandissimi alberi si trasformano in opere d’arte luminose grazie allo spettacolo di luci Garden Rhapsody - che va in scena ogni giorno a partire dalle 19.45.



