Singapore cala il suo poker d’assi

Da molto tempo ormai Singapore si è confermata come una meta privilegiata del turismo mondiale: destinazione ricca di attrazioni e strutture ricettive in grado di accogliere e coccolare coloro che scelgono la Città Stato come meta, anche per trascorrere le vacanze di Pasqua . E Singapore ha in serbo molte novità.

The Warehouse Hotel - Assoluta novità nell’hospitality di Singapore è il The Warehouse, un industrial-chic hotel che offre ai propri ospiti un soggiorno davvero indimenticabile. Situata sulla sponda del Singapore River, la struttura da 37 confortevoli stanze è il risultato di un’importante opera di restauro di un edifico del 1895. Inaugurato all’inizio del 2017, il design interno è ispirato all’antica funzione dell’edificio, un deposito di spezie e distilleria. Mattoni a vista, design industriale e elementi di design contribuiscono a rendere il boutique hotel un luogo raffinato e ricercato, dove farsi coccolare immersi in una cornice davvero pittoresca. Dopo un pomeriggio alla scoperta della città, la struttura offre la possibilità di concedersi attimi di puro relax nella meravigliosa roof-pool, che si apre sullo skyline cittadino e sul romantico fiume, a pochi passi dall’hotel.



Gardens By The Bay - Una delle caratteristiche che rendono unica Singapore è il fatto di essere al contempo una metropoli e una destinazione ricca di luoghi naturali, in cui poter lasciare alle spalle il caos cittadino e abbandonarsi al piacere della natura. La città è infatti costellata da parchi pubblici, oasi e riserve naturali situate poco lontano dal centro cittadino, che aprono le porte ai propri visitatori regalando un variopinto spettacolo grazie alle tantissime specie di flora e fauna. La natura è una delle grandi protagoniste della città e in particolar modo dei Gardens By The Bay, polmone verde di 101 ettari che ospita oltre 220.000 piante dislocate in tre ampi giardini affacciati sulla baia. Qui serre, laghetti, ruscelli e percorsi a tema conducono ai famosi Super Trees, veri e propri giardini verticali alti tra i 25 e i 50 metri che svettano nello skyline.



FOO’D - Grande novità dal sapore italiano nell’offerta culinaria di Singapore: ha infatti inaugurato alla fine di dicembre FOO’D, il nuovo ristorante dello chef Davide Oldani. Situato all’interno della pittoresca cornice del Victoria Theatre & Concert Hall, nel cuore della città, il nuovo locale del celebrity chef italiano mira a portare a Singapore la filosofia di cucina “pop” che ha reso Oldani famoso in Italia e in tutto il mondo. Il menù creato da Davide Oldani per il nuovo ristorante vuole valorizzare gli ingredienti stagionali attraverso piatti semplici ma ricchi di gusto, che esprimano al meglio i concetti di ospitalità e convivialità italiani davanti ad un pubblico internazionale. Grazie al maestoso fascino del palazzo del 1905, recentemente ristrutturato, il ristorante assicura un’atmosfera unica per una cena all’insegna del gusto.



Aura - Impossibile pensare di concludere una serata a Singapore senza godere del meraviglioso skyline metropolitano del quartiere di Marina Bay sorseggiando un ottimo cocktail. Lo Sky Lounge Aura, immerso nella speciale atmosfera senza tempo della National Gallery, è il luogo ideale dove concedersi una pausa e cogliere il lato più moderno della Città Stato. Le luci della notte, la musica soft e la grande offerta di cocktail esclusivi contribuiscono a terminare la giornata in un locale dove la ricercatezza, la qualità e il grande fascino sono gli elementi dominanti.



