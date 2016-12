Seychelles? C’è anche la montagna incantata

Non solo le più belle spiagge del mondo, un mare cristallino con pesci di tutti i colori e di tutte le forme che sembra sia stato creato per gli appassionati di sport subacquei; non solo una cucina tutta da scoprire, un mix delizioso di sapori e odori asiatici, africani ed europei. Le Seychelles offrono, anche all'interno, un mondo tutto da scoprire.

Il parco nazionale del Morne Seychellois (905m), sull'isola di Mahè, è il più grande parco delle Seychelles. Creato nel 1979, si estende su una superficie di tre ettari, pari al venti per cento della superficie dell'isola ed offre la possibilità di ammirare la natura, con le sue particolari piante endemiche oltre a panorami mozzafiato sull'oceano e la sottostante Victoria, la capitale.



Il tesoro della montagna – Sulle alture di Mahè tra palme, piante di cannella, alberi della gomma, felci e piantagioni di tè trovano l' habitat ideale una delle più piccole rane del mondo con i suoi 11 millimetri, la Sooglossus Gardineri, molto mimetizzata ma molto rumorosa e la pianta carnivora Pitcher Plant (Nepenthes pervillei). I 12 sentieri che percorrono il parco totalizzano più di 15 chilometri e si possono esplorare in escursioni di mezza giornata o di una giornata intera.



Sentieri nascosti - Affidandosi ad una guida locale sarà possibile scoprire i sentieri più nascosti per scoprire un mondo altrimenti invisibile, anche perché nell'arcipelago crescono ben 75 piante assolutamente autoctone tra cui moltissime e meravigliose orchidee e il famoso Coco de mer, enorme frutto dall'impressionante somiglianza con il bacino femminile. Uccelli marini di ogni specie, il pappagallo nero delle Seychelles e la tartaruga gigante di Aldabra popolano queste isole meravigliose: e un campionario vastissimo di queste meraviglie si può scoprire proprio al Morne Seychellois National Park. A Mission Lodge si potranno ammirare le rovine di una scuola costruita dai missionari nel 1875 con una vista panoramica sulla costa occidentale dell'isola. In uno dei suoi gazebo anche la regina Elisabetta Seconda sostò per godersi un tè davanti a una vista mozzafiato. Per gli amanti del tè è possibile visitare la coltivazione e la lavorazione di questa pianta con un piccolo tour di 20 minuti.



Per maggiori informazioni: www.seychelles.travel



Informazioni sulle condizioni atmosferiche in tempo reale: www.meteo.it



Ammira la bellezza delle Seychelles nel video tratto dall'archivio di "Blu Beache"