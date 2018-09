Settembre di sole e bagni, dal Tirreno all Atlantico

Partire dopo il tradizionale esodo significa infatti siti turistici meno affollati, temperature meno torride, più tempo a disposizione per pianificare i grandi viaggi. Un aspetto, questo, che strizza l’occhio agli italiani, tra i viaggiatori europei a godere delle vacanze più lunghe quest’estate, secondo i dati del report Summer Trends 2018 di eDreams.



Pantelleria - Chiamata la perla nera del Mediterraneo, per via delle sue origini vulcaniche, è un'isola in mezzo al Tirreno. Fa parte della Sicilia, che è stata la meta preferita degli italiani per l’estate 2018 (report Summer Trends eDreams). Pantelleria è tra le ultime località in Italia a salutare l’estate. La conformazione delle coste di Pantelleria, rocciosa, garantisce acque cristalline, come a Cala Cinque Denti e a Nikà. Oltre al mare, imperdibili il lago Specchio di Venere, all’interno del cratere di un vulcano e ricco di fanghi termali, l’arco dell’Elefante e la Sauna naturale di Sibà. Per godere appieno l’isola, conviene dormire in un dammuso, una casa tipica, dedicandosi al patrimonio enogastronomico: capperi, passito e bacio pantesco ( ciambelle farcite di cioccolato) sono un must.



Baleari - L’arcipelago spagnolo è formato da Maiorca, Minorca, Ibiza, Formentera e Cabrera. Se inseguite l’autenticità, qui potreste ritrovarvi letteralmente immersi in una natura incontaminata, lungo più di 1000 chilometri di coste, che ospitano 5 parchi naturali. Ognuna di queste isole, infatti, può offrire qualcosa di unico, dal mix di cultura e aree protette di Maiorca, all’ambiente interamente dichiarato Riserva della Biosfera di Minorca, alle emozionanti escursioni diving a Ibiza e Formentera, senza tralasciare Cabrera. Un’isola minore, meno famosa delle sorelle, ma che dal 1991 è Parco Nazionale Marittimo Terrestre e ospita, tra le varie specie protette, una varietà autoctona di geco blu, les sargantanes, e prati di Posidonia Oceanica in mare.



Andalusia - L’Andalusia è una delle comunità autonome spagnole, un territorio dal clima continentale, punteggiato dalle meraviglie architettoniche di Siviglia, Granada e Cordoba, a un passo dallo stretto di Gibilterra. Si tratta di un territorio davvero magico, perché, oltre a 300 giorni di sole all’anno e le meravigliose spiagge, si possono scegliere le escursioni in montagna o nei parchi oppure ammirare le capolavori come l’Alhambra di Granada, la Mezquita di Cordoba e l’Alcázar di Siviglia.



Madeira - Madeira è una delle isole maggiori, insieme a Porto Santo, dell’omonimo arcipelago portoghese, composto anche da alcune isole minori e disabitate.. Di origine vulcanica Madeira si trova al largo dell’Oceano Atlantico e, con le montagne a strapiombo sul mare, offre escursioni uniche, possibilità di whale watching, in una natura più verdeggiante che mai: la foresta di laurisilva più grande del mondo si trova proprio qui, e per la sua bellezza e rarità è Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Settembre, poi, è il periodo migliore per la vendemmia del vino Madeira, liquoroso e prodotto con uve malvasia e verdelho, addizionate con zucchero di canna.



Namibia - La Namibia, in Africa Sud Occidentale, è il Paese del deserto del Namib e del ghepardo. Per chi vuole ammirare paesaggi inusuali e stare a tu per tu con animali selvatici, rappresenta la meta ideale e settembre, che cade durante la stagione invernale e secca, è perfetto. L’immensità del deserto del Namib si mostra in tutta la sua bellezza a Sossusvlei, dove si possono ammirare mastodontiche dune rosse, e lasciarvi sconvolgere dalla Dead Vlei, una pianura di sabbia arida con alberi filiformi. Parchi e riserve naturali costituiscono circa il 18% del territorio del Paese; alcuni sono orientati alla tutela della fauna, altri del paesaggio.