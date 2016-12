Scegli il viaggio: fuoco, aria, terra o acqua

Fuoco, Grecia classica - Il tour Grecia Classica trascina i visitatori tra le vestigia di una gloriosa civiltà e li avvolge nel fuoco caldo e asciutto del Mediterraneo. Si inizia dall'Acropoli di Atene, per venire subito a contatto con i massimi capolavori dell'arte greca, poi si prosegue per il Peloponneso. Corinto, Micene, Delfi: bastano pochi nomi per entrare in un'altra dimensione e iniziare il viaggio già prima di partire.



Aria, Gran tour del portogallo - Col passaggio dal Mediterraneo all'Atlantico, il Gran tour del Portogallo permette di scoprire un'altra Europa, dove il vento batte le coste oceaniche e diventa protagonista. Un viaggio di 10 giorni permette di assaporare tutto il meglio del Paese di Pessoa e Vasco da Gama, dalle mete irrinunciabili (Lisbona e Porto) alle perle più nascoste, come Aveiro, la “Venezia del Portogallo”, con i suoi canali e le “moliceiros”, tipiche imbarcazioni a mezzaluna simili a gondole. I gioielli lusitani non sono soltanto luoghi e paesaggi. Altri grandi protagonisti sono il fado e le prelibatezze culinarie: sulle tavole portoghesi non può mai mancare il baccalà e, al momento del dolce, un buon bicchiere di Porto.



Acqua, isole Lofoten, Lapponia e Capo Nord -Le isole Lofoten conducono nel regno dell'acqua e del grande Nord. Situate sopra il Circolo Polare Artico, sono un luogo di armonia, in un territorio remoto dove il tempo pare essersi fermato: un vero e proprio arcipelago di emozioni. Poco male se l'estate non è il periodo migliore per osservare lo spettacolo delle aurore boreali: a Honningsvag, uno dei luoghi abitati più settentrionali del mondo, fino al 31 luglio il sole rimane sopra l'orizzonte per 24 ore su 24, dando vita a un eterno tramonto. Prima e dopo il soggiorno sulle Lofoten, il tour prevede diverse tappe in Lapponia norvegese, da Bodo a Narvik, passando per Tromso.



Terra, viaggio fly & drive nel grande West - In una rassegna di viaggi estivi non può mancare l'esperienza “on the road”: ecco un tour davvero speciale per chi vuole vivere il sogno di un'avventura su quattro ruote in completa autonomia. La partenza da Los Angeles è solo l'inizio: il percorso previsto tocca lo Utah, il Nevada, l'Arizona e la California. Ed è qui che la terra si trasforma in elemento dominante: lo spettacolo del Grand Canyon vale da solo un intero viaggio, ma le gole scavate dal fiume Colorado sono semplice preludio alla celebrazione della natura offerta dal Parco Nazionale di Yosemite. Il tour, all'insegna della natura, non trascura le tappe metropolitane del Grande Ovest: oltre alla "Città degli Angeli" si passa per San Francisco e Las Vegas.



