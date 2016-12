Scalinate famose: i luoghi più belli per scendere e per salire

CHAND BAORI – INDIA - Queste scale perfettamente geometriche potrebbero sembrare il gioco ottico uscito da un’opera di Escher, ma esistono davvero, e si trovano nel Rajasthan. Si tratta di un pozzo per la raccolta dell’acqua, e ancora oggi è possibile vedere i locali scendere zigzagando su questi gradini per raggiungere la grande vasca alla base.



LA TIGRE E LA TARTARUGA – DUISBURG - GERMANIA - Vista da lontano questa struttura sembra un vero ottovolante, ma avvicinandosi ci si rende conto che si tratta di una scalinata dalla forma curiosa. Nata come installazione artistica, è perfetta per chi voglia godere di una vista spettacolare sul Reno. Il suo nome richiama la forma adrenalinica (La Tigre) e la lentezza con cui si percorrono i suoi 249 gradini.



ANGKOR WAT – CAMBOGIA - La città dei templi in Cambogia non ha bisogno di presentazioni, si tratta di uno dei luoghi più affascinanti mai costruiti dall’uomo, ma se non l’aveste mai visitata vi avvertiamo: le scale non sono una passeggiata. Basti pensare che sono così ripide che in molti casi è necessario utilizzare le mani per aiutarsi nell’ascesa.



PORTA DEL PARADISO – CINA - Questa scalinata non è semplicissima da raggiungere, ma già il nome la dice lunga sulla spettacolarità dello scenario, e tutti coloro che la visitano sanno che ne vale la pena. Per gli amanti dei numeri, la scalinata che attraversa letteralmente la montagna è composta da 999 gradini.



MONTAGNA DI BUEREN – BELGIO - Nonostante il nome, quella in questione è una scalinata che porta alla parte alta della città di Liegi, da cui è possibile godere di una vista spettacolare. Sul numero di gradini ci sono controversie, c’è chi dice che siano 373, chi 377 e altri ancora 406.



PIAZZA DI SPAGNA – ROMA - Anche il Belpaese non è escluso dalla nostra classifica. La monumentale scalinata di Piazza di Spagna è infatti tra le più celebrate al mondo. D’altra parte si gioca facile quando in cima c’è Trinità dei Monti e alla base la celebre Barcaccia del Bernini.



MACHU PICCHU – PERÙ - Eletta come una delle 7 Nuove Meraviglie del Mondo, questa antica città Inca è una delle località più famose del Sudamerica. Molto si è scritto sul luogo in sé, ma meno parole sono state spese sulle scale che bisogna salire per raggiungerla. Decine di gradini possono essere faticosi, ma la vista spettacolare compensa ampiamente lo sforzo.



SCALINATA POTEMKIN – ODESSA - UCRAINA - Queste scalinate sono il simbolo più riconosciuto di Odessa e sono celebri nel mondo per la famosa scena della carrozzina nel film “La corazzata Potemkin” (in Italia anche per la sua rivisitazione fantozziana). Non tutti però sanno che le scale sono state costruite per creare un’illusione ottica: dal basso si vedono solo i gradini, mentre dalla cima si vedono solo le superfici orizzontali che dividono le varie rampe.



SCALINATA SELARÒN – BRASILE - Anche in questo caso dei semplici gradini sono diventati un vero e proprio simbolo della città di Rio. L’artista cileno Jorge Selaròn aveva iniziato a restaurare questa scalinata nel 1990 limitandosi a dipingerla di blu, verde e giallo, ma ben presto il lavoro è diventato una vera e propria passione, che lo ha portato a coprire i 250 gradini con piastrelle colorate provenienti da tutto il mondo.



THIRA - SANTORINI - GRECIA - E' una delle scalinate più suggestive e fotografate del Mediterraneo e porta al villaggio dal porto vecchio. I suoi 587 gradini sono ripidi e faticosi da percorrere, specie sotto il sole estivo, ma la vista è molto suggestiva. Si può salire a piedi o a dorso di asino: in alternativa c'è una comoda funivia.



