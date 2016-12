San Valentino: nidi d’amore al peperoncino

06:00 - Un San Valentino di sapore piccante, per chi vuole aggiungere un pizzico di peperoncino anche nell’hotel di destinazione. Ecco alcune proposte in Itlia e oltre confine per una fuga d'amore un po' diversa.

Five Hotel e la sua One by the Five Suite a Parigi – Se siete interessati più a creare l’arte che a guardarla, pernottare in questo albergo vi metterà al centro dell’azione. Come? Grazie alla video camera in dotazione alle coppie per il loro uso privato ed esclusivo! A questo aggiungete una postazione dedicata ai cocktail, pareti tappezzate di velluto rosso, specchi e un letto di design fluttuante circondato da stelle e nuvole.

Vice Versa Hotel a Parigi – E se un bacio non fosse abbastanza, portate la vostra passione ad un altro livello in questo hotel tutto dedicato ai sette vizi capitali. Le camere sono disegnate dalla regina della lingerie Chantal Thomass e tra questa spicca la Camera della Lussuria, dove è tutto un tripudio di passamanerie e di sete rosa in perfetto stile boudoir.

Il Salviatino a Firenze – Dopo che l’irresistibile visita di Firenze vi avranno stimolato la fantasia, accendetela ancora di più immergendovi nella più lussuosa vasca da bagno del mondo nella Suite Affresco. Un po’ Borgia, un po’ Boccaccio, scegliete voi.

Axel Hotel a Barcellona –E' uno dei Boutique hotel gay friendly più sexy del mondo dove le pareti sono adornate con foto di nudi maschili e dove al check in troverete ad accogliervi una collezione di sexy toys. Questa stanza, con le tre precedenti, è stata selezionata nella nuova guida di www.lastminute.com.



50 sfumature di hotel - Tre romanzi, milioni di copie vendute, e un successo planetario per un’opera diventata un vero e proprio fenomeno di costume. In occasione dell’uscita nelle sale italiane del film “50 sfumature di grigio”, www.trivago.it ripercorre le vicende di Anastasia Steele e Christian Grey attraverso gli hotel che hanno fatto da sfondo al loro controverso rapporto. Per un San Valentino erotico- letterario.

The Heathman, Portland, Stati Uniti – Nelle lussuose suite di questo hotel si consumano una serie di rapporti estremi tra Anastasia e Christian: la coppia inoltre sceglie di frequentare la struttura anche per concedersi rinfrescanti drink al bar o squisiti pranzi al ristorante privato. Tuttavia, è soprattutto nell’ascensore dell’hotel che i due si lasciano andare ad una serie di conversazioni piccanti (www.portland.heathmanhotel.com).

Brown’s Hotel, Londra, Regno Unito - Inaugurato nel lontano 1837 e situato nell’esclusivo quartiere di Mayfair, è conosciuto per essere una struttura d’élite avendo ospitato nella sua storia una lunga serie di personaggi famosi. I due neosposi si godono così il lusso della struttura, concedendosi caffè e pranzi nell’incantevole hotel (www. browns.grandluxuryhotels.com).

Le Saint-Paul Releais at Chateaux, Saint Paul de Vence, Francia – Luna di miele in Costa Azzurra. I due neosposi decidono di pranzare sulla spettacolare terrazza di questo magnifico hotel nel pittoresco paesino di Saint Paul de Vence. La lussuosa struttura offre un’atmosfera autentica all’insegna della pace e del relax, e grazie alla sua posizione è un perfetto punto di partenza per visitare la Provenza ed il suo sorprendente entroterra (www.lesaintpaul.com).



Romantik room in opere d’arte - All’Art Hotel Alexander Museum Palace Hotel di Pesaro, affacciato sul mare, si pernotta nelle romantik room, vere e proprie opere d’arte create da noti artisti contemporanei ispirate al tema dell’amore. Come la camera col cuore sulla porta realizzata da Miky Degni, la 320, opera dal titolo “Anima e Corpo”, oppure la 308 di Maria Lepkowska, dal titolo “Non pretendo che sia tutto rosa”, o la 412 di Erika Calesini dal titolo “Armoniosi Pensieri” e altre ancora in questo originale hotel di 63 camere realizzate da un centinaio di artisti contemporanei italiani e stranieri (www.alexandermuseum.it).