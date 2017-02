San Valentino: le destinazioni per i single che vogliono... sopravvivere

I posti meno romantici del mondo - Belgorod in Russia, 350.00 abitanti, è la città perfetta per evitare San Valentino, visto che questa festa è semplicemente proibita. Perché? Secondo i suoi abitanti la festa di San Valentino incoraggerebbe la libertà sessuale piuttosto che il vero amore. Lo rivela lo staff di Piratinviaggio.it che ha stilato un divertente vademecum sui luoghi dove ogni romanticheria è assolutamente al bando. Assenza di romanticismo garantita anche a Charleroi, famosa per essere “la città più brutta del Belgio”. Con il “Charleroi Adventure Tour” è possibile verificare di persona se tale detto sia vero o meno. Anche a Rotorua, in Nuova Zelanda, sono proibite le farfalle allo stomaco, a causa della prepotente puzza di zolfo che invade la città. L’odore di uova marce che infesta questa zona vulcanica fa passare qualsiasi fantasia romantica.



Amsterdam: baci al microscopio e matrimonio per un giorno - Chi non vuole andare troppo lontano può visitare il museo Micropia ad Amsterdam, un reparto del Giardino Zoologico di Amsterdam dedicato ai microorganismi. Il 14 febbraio vengono scambiati baci che possono poi essere esaminati al microscopio. Se la chimica del bacio funziona, si può passare alla fase successiva e con l’evento “Wed & Walk” fare un test di matrimonio. Le coppie in prova possono portare avanti l’intero programma: fedi, abiti, servizio fotografico e cerimonia romantica. Dopo un giorno però il matrimonio temporaneo non sarà altro che un romantico ricordo.



Paese che vai, usanze che trovi - Mentre in America e in Germania è obbligatorio donare fiori e regali romantici, in Finlandia il 14 febbraio si festeggia Ystävänpäivä, la giornata dell’amicizia, in cui gli amici si scambiano dolci e cartoline per esprimere il reciproco affetto. In Giappone per la festa degli innamorati è solo l’uomo a ricevere un pensiero, e nella fattispecie del cioccolato. Non importa che sia il marito, un amico o un semplice collega. Noi Italiani siamo ormai famosi per la tradizione dei lucchetti d’amore, che vengono appesi con una data stabilita dagli innamorati ai ponti o alle ringhiere: un trend romantico che nel frattempo ha ampiamente oltrepassato i confini dell’Italia, come vedete dalla foto nella nostra Gallery, riferita a Colonia.



Città per single e per gruppi d’amici – Per chi non ha alcuna intenzione di essere avvolto dall’aurea di romanticismo di metà febbraio, il motore di ricerca HotelsCombined.it propone le migliori città in cui poter fare il pieno di divertimento. S’inizia con una città che è un vero e proprio mito per chi ha voglia di distrazione, ossia Barcellona. La sua movida è famosa in tutto il mondo e girando per le strade del centro, fra tapas e qualche caña de cerveza, è facile conoscere gente nuova. La scelta dell’alloggio non può essere lasciata al caso e, per vivere in pieno il fermento della città, l’hotel giusto è sicuramente il Barcelo Raval situato appunto nel Raval, nel quartiere più movimentato e trendy di Barcellona a due passi dai locali e dalle discoteche più frequentate. Fantastici gli arredi ironici e contemporanei, le stanze con la parete a tutta finestra da cui si gode una vista insuperabile sulla città, la terrazza panoramica e il brunch domenicale.



Le tentazioni danubiane - Si prosegue più a nord con Amsterdam, altra località ricercata dai turisti solitari, associata all’idea di divertimento e trasgressione grazie alla sua atmosfera libera e tollerante che si innesta in uno scenario unico, caratterizzato da numerosi parchi verdi, suggestive vie e canali. Per un alloggio di qualità ma a prezzi contenuti, HotelsCombined propone l’ostello ClinkNOORD, punto di ritrovo per conoscere persone nuove e, chissà, trovare proprio l’amore. Più a sud s’incontra Ljubljana, città dall’affascinante centro storico con sfumature di Barocco e art Nouveau, dove ognuno troverà qualcosa di suo gusto. Considerando le dimensioni ridotte della città, sarà facile imbattersi in numerosi locali e club passeggiando fino alle prime luci dell’alba. Altra interessante meta dell’Europa Orientale è Budapest, “la più bella città del Danubio”. Le cose da fare e i luoghi da visitare sono tantissimi: divisa in Buda e Pest dal fiume Danubio che ci scorre nel mezzo, la vita notturna è molto movimentata e offre numerose possibilità di divertimento per tutti i gusti. Dai bar in rovina, ai numerosi party nelle terme e nelle saune della città, le occasioni di svago non mancheranno.