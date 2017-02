San Valentino: gli hotel migliori del mondo per una fuga d'amore

Sono questi i principali risultati dei Travelers’ Choice® Hotel Awards di TripAdvisor, giunti alla quindicesima edizione. Le strutture vincitrici sono state proclamate in base ai milioni di recensioni e opinioni scritte in un anno dai viaggiatori della grande community online a livello mondiale. Sono state premiate oltre 7.607 strutture a livello mondiale con classifiche per 109 Paesi e otto aree geografiche.



Toscana nella Top Ten europea - È una struttura senese, l’Aia Mattonata Relais, a rappresentare l’Italia nella Top 10 delle strutture più romantiche del vecchio continente e lo fa dall’alto del terzo gradino del podio, preceduta solo da due strutture: Anastasis Apartments a Imerovigli, Grecia (2°) ed Edgar House a Chester, Regno Unito (1°). L’Aia Mattonata Relais si classifica anche nella parte alta della Top 10 mondiale, dove conquista il quarto posto mentre tra i confini nazionali la struttura domina l’intera classifica, aggiudicandosi il titolo di hotel più romantico d’Italia.



Campania la regione più romantica d’Italia - Cupido fa breccia in Campania raggiungendo con le sue frecce ben tre hotel grazie ai quali la regione conquista il primato italiano per numero di riconoscimenti ricevuti nella categoria Migliori Hotel Romantici dei Travelers’ Choice Awards 2017. Apre la tripletta campana il Capri Wine Hotel a Capri (3°) seguito dalla Maison La Minervetta a Sorrento (4°) e dall’Hotel Pellegrino a Praiano (9°). Premiati a livello nazionale anche i veneziani Hotel Moresco (2°) e Ca' Maria Adele (7°) e i romani Deko Rome (5°) e Lifestyle Suites Rome (8°). Completano la Top 10 l’Hotel Villa Ducale a Taormina (6°) e il Luxury DolceVita Resort Preidlhof a Naturno (10°).



In Thailandia l’hotel più amato dagli innamorati - Con le sue nove lussuosissime ville tutte dotate di piscina privata per rilassarsi in totale tranquillità e privacy, il The Place Luxury Boutique Villas a Koh Tao è stato nominato l’hotel più romantico al mondo. A far innamorare i viaggiatori di tutto il mondo non è stata solo la struttura in sé, ma anche il rapporto qualità prezzo.