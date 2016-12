19 marzo 2015 San Francisco: sulle tracce degli hippies Usa Negli anni ’60 il quartiere Haight-Ashbury era il mito di tutti i figli dei fiori: il movimento psichedelico e alcune famosissime band nacquero proprio qui Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Anni ruggenti e incredibilmente creativi quelli del movimento dei figli dei fiori a San Francisco, una rivoluzione dei costumi, della musica dell’arte. Il cuore del regno hippy era all’incrocio tra Haight Street e Ashbury Street, i quartieri dove sono nati band del calibro di Grateful Dead, Jefferson Airplane e Big Brother e della Holding Company con la voce del cantante Janis Joplin. Ed ecco, per coloro e sono tanti che amano ancora i dischi di vinile e che conservano qualche dipinto psichedelico il luogo dove è nato lo slogan “Pace amore e musica” che rese famosa Woddstock. A San Francisco, per un tuffo nella storia.

Gli hippies ci sono ancora - Il movimento hippy è un po’ appassito: ma veri figli dei fiori se ne vedono ancora soprattutto a San Francisco, nel quartiere di Haight-Ashbury, con i suoi effluvi di patchouli e con i folli murales psichedelici, testimoni di un’epoca fortemente creativa: “The Haight,’’ come lo chiamano gli abitanti di San Francisco. Inconsuete case vittoriane in legno dai colori pastello illuminano le colline vicino al Buena Vista Park e i pendii rocciosi di Corona Heights. Le case vittoriane segnano anche il confine con la zona commerciale del quartiere: Haight Street. Il quartiere possiede ancora, o meglio sfoggia ancora, un deciso carattere anticonformista. Negozi di abbigliamento eccentrico, atelier di piercing e tatuaggi e negozi di musica storici come Amoeba Music popolano Upper Haight. Nella parte bassa, in discesa lungo la Haight Street, numerosi sono i bar alternativi, negozi in conto vendita e rivenditori di dischi in vinile. In questa zona, la Lower Haight, dove lo shopping è più conveniente, l’atmosfera è decisamente bizzarra.



Tutta la musica degli anni’60 - Tra le attrazioni del quartiere, troviamo la casa dei Grateful Dead, al numero 710 di Ashbury Street, e quella dei Jefferson Airplane al numero 2400 di Fulton Street, dipinta di nero dai componenti della band (oggi sono abitazioni private). L’odore di incenso del quartiere Haight si espande fino alla parte orientale della collina hippy del Golden Gate Park, dove George Harrison suonava la chitarra nell’estate del 1967. A nord di Lower Haight e a est di Panhandle, si raggiunge Alamo Square, dove si trovano le famose “Painted Ladies”, la fila di case vittoriane, emblema degli anni ruggenti, perfetto trait d’union tra la Pacific Coast e la Swinging London.



