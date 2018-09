Ricaricare le energie in Repubblica Dominicana

La Repubblica Dominicana con la sua natura rigogliosa, gli scenari mozzafiato, le lunghe spiagge deserte con acque cristalline in cui tuffarsi, è la meta perfetta per rigenerare corpo e mente, meditare e ritrovare la concentrazione.

Ai luoghi stupendi e agli scenari naturale impareggiabili, si aggiunge infatti la presenza di numerose strutture dedicate al benessere psico-fisico, in cui ritrovare l’armonia e l’equilibrio grazie a programmi mirati. Ecco alcune proposte nell’isola per una vacanza rigenerante.



Immergersi nella natura - Esistono luoghi e situazioni che solo con la loro bellezza possono essere curativi e aiutano a ricaricarsi, come trascorrere una giornata nell’immenso orto botanico di Santo Domingo tra fiori e piante tropicali di rara bellezza. Oppure, rilassarsi sull’incontaminata Bahía de las Águilas di un blu intenso nella parte sud occidentale della destinazione, passeggiare immersi nella natura selvaggia della riserva Ébano Verde vicino Bonao nel cuore dell’isola. E ancora, immergersi nell’armonia del canto degli uccelli nel parco nazionale de Los Haitíses nella penisola di Samanà.



Ristabilire l’equilibrio con yoga e sport - La Repubblica Dominicana offre numerose strutture dedicate esclusivamente al benessere, con programmi adatti a tutte le esigenze. Si può frequentare un corso di yoga al Saving Grace di Cabarete o seguire una lezione di hatha yoga a Casa Bonita Spa a Barahona per ridurre lo stress e rilassare la mente. Da segnalare anche gli allenamenti giornalieri del centro fitness CrossFit Punta Cana o i diversi programmi al Club Body Shop di Santo Domingo con attività quali military camp, cross training KIDS e terapia acquatica.



Gastronomia&benessere - Siamo quello che mangiamo dice l'antica saggezza: e chi desidera rigenerarsi con una dieta salutare che prevede vnente sale, niente zucchero e solo olio a crudo ecco il Vitamin D Café, un ristorante vegano sulla spiaggia di Cabarete a nord, che propone i sapori del luogo. Numerosi i locali che seguono un’alimentazione sana: così si può gustare un piatto vegano nel ristorante AmaLuna, sorseggiare un fresco smoothie al Fresh Fresh Café o concedersi una cena multietnica al Kalenda, nella zona Coloniale di Santo Domingo.



Per maggiori informazioni: www.godominicanrepublic.com