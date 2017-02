Repubblica Dominicana: a Samaná, via dalla pazza folla

Nel XIX secolo i seguaci di Napoleone si erano messi in testa di edificare proprio a Samaná l’ideale città napoleonica. E gli Stati Uniti si offrirono di comprarla per un milione di pesos . Fortunatamente nulla di ciò è successo ed oggi la penisola di samanà è una delle province più attraenti delle Repubblica Domenicana . Selvaggia, verdeggiante, con insenature, baie, cascate, montagne e maestose vedute, Samaná è un vero tesoro naturale. Conosciuta per le sue spiagge che sembrano piscine, per le passeggiate in mezzo alla natura e gli avvistamenti delle balene , è il posto dei turisti indipendenti e migliaia di europei arrivati come tali, vi si sono poi stabiliti definitivamente, dandole così la sua affascinante atmosfera cosmopolita.

La penisola si può esplorare agilmente noleggiando un’auto o una moto, dato che è lunga solo una sessantina di km. Anche l’entroterra è affascinante da scoprire:ad esempio la zona di El Limón, dove il fiume omonimo ha dato vita a una cascata alta 40 metri. Santa Barbara de Samaná è il capoluogo, vivace città da visitare, mentre Las Terrenas è il principale centro turistico. Chi è in cerca di una tregua dalla civilizzazione faccia rotta su Las Galeras, nell’estremità nord-est. Ecco 6 buone ragioni per programmarvi una vacanza fra febbraio ed aprile, quando il suo clima è veramente fantastico.



Abbandonarsi ogni giorno su una spiaggia diversa - Tutto l’immaginario dei Caraibi: spiagge che si distendono per chilometri, sabbia fine e dorata, bordata da palmeti. Nella sola località Las Terrenas ci sono ben 18 km di spiagge. Da ovest verso est ecco quelle da non perdere: Punta Cosón, Playa Bonita, Playa Las Ballenas, Punta Popy, Playa Morón, Playa Rincon, Playa Breman.



Avvicinarsi alle balene - Ogni anno, da metà gennaio a metà marzo, arrivano puntuali le balene nella Bahia de Samaná. Le escursioni partono dal porto di Santa Barbara de Samaná. Si sta fuori mezza giornata e ci si può avvicinare a questi splendidi animali, ammirandone al contempo l’imponenza delle dimensioni e la grazia. Da Punta Balandra, sulla strada che va dalla città di Samaná a Las Galeras, si possono avvistare le balene senza dover prendere una barca.



Navigare in uno spettacolare parco nazionale - Uno dei parchi più stupefacenti dell’isola è Los Haitises: rocce calcaree (chiamate mogotes) spuntano dall’acqua, ricoperte dal verde e popolose di uccelli. Si naviga dolcemente fra loro, sbarcando per ammirare da vicino le mangrovie e scoprire le grotte che un tempo furono rifugio della popolazione Tainos.



Ballare il merengue, Patrimonio Unesco – Dallo scorso anno, il ballo merengue è stato dichiarato da Unesco Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità in quanto simbolo della storia e della cultura del paese. Dove scatenarsi? A Las Terrenas, a La Bodega, aperta tutte le sere dalle ore 22, fino alle 2 e fino alle 4 durante i fine settimana.



Coccolarsi fra resort e cucina esotica - Destinazione boho-chic, Samanà ha uno stile tuo suo, informale e naturale. Il miglior posto per fare acquisti è il centro di Las Terrenas, fra botteghe di artigianato locale (gioielli, bigiotterie, oggetti in legno) e piccole sartorie. I ristoranti servono pesce fresco pescato a Samaná e gamberi pescati a Sánchez. Da provare l’esperienza di mangiare pesce fresco alla griglia direttamente in spiaggia con una piña colada fatta di ananas fresco tritato insieme al cocco fresco. Chi adora le spiagge, nella zona attorno a Las Terrenas ne trova ben 18 chilometri. A 10 minuti da Las Terrenas, il Viva Wyndham V Samaná è un posto speciale, con grandissimi spazi verdi, passerelle sull’acqua, gazebo in legno e corda suggestivi a ogni ora del giorno e della notte. Qui si può andare con gli chef nell’orto biologico e poi cucinare con loro, partecipare a lezioni di pilates e poi rilassarsi sulle amache fra le palme, ballare in riva al mare sulle note di una live band o scatenarsi in discoteca e dissetarsi con cocktail illimitati. Il Centro Benessere, nelle sue cabine circolari immerse nel verde offre solo trattamenti con ingredienti naturali: latte di cocco, miele, menta, tè verde nero e rosso, arance, mandarini e frutti tropicali, essenze floreali, sabbia e pietre dei fiumi.



Arrivare con volo diretto dall’Italia - Da Milano Malpensa voli settimanali raggiungono l’ aeroporto internazionale a El Catey: un’ottima occasione per raggiungere la penisola nel massimo comfort.