Ras Al Khaimah, il nuovo eden del Golfo Persico

Una delle destinazioni turistiche in più rapida crescita al mondo, Ras Al Khaimah vanta una vasta gamma di siti archeologici e panorami naturali mozzafiato, dalle spiagge di sabbia dorata, alle suggestive dune di terracotta e una cintura verde di palme da datteri fino a Jebel Jais, la montagna più alta degli Emirati Arabi Uniti.



Dal mare alla montagna - Il paese offre inoltre panorami suggestivi grazie alla presenza delle aspre montagne di Hajar, dove le temperature sono di circa 10 gradi inferiori alla norma e tra le quali spicca la vetta più alta del paese, Jebel Jais. La presenza di paesaggi variegati offre una serie di attività rivolte a viaggiatori di tutte le età e dai diversi interessi. Lungo i 64 km di spiagge bianche e sabbiose dell'emirato si può infatti prendere il sole in completo relax presso gli stabilimenti balneari per le famiglie o nelle strutture di lusso del lungomare, oppure praticare i più avventurosi e interessanti sport acquatici. Tra le attività sportive offerte c’è la possibilità di avventurarsi in kayak attraverso le foreste di mangrovie, alla scoperta della ricca fauna locale.



Safari e sport adrenalinici - Non mancano le occasioni per un safari ed escursioni nel deserto tra le enormi dune, sul dorso di cammelli e cavalli o per gite guidate alla scoperta dell'antico e intrigante patrimonio culturale dell'emirato, caratterizzato dalla grande passione per la cucina locale e da attività adrenaliniche e sportive come trekking, ciclismo e ziplining attraverso gli scoscesi pendii del monte di Jebel Jais, che si erge a circa di 2.000 metri sul livello del mare.



Turismo in forte crescita - Recentemente il numero dei visitatori dell'emirato Ras Al Khaimah è aumentato notevolmente grazie alla presenza di una miriade di paesaggi naturali suggestivi e ha registrato un numero record di ospiti nazionali e internazionali e una crescita dei tempi di permanenza dei soggiorni degli ospiti, che lo consacrano come la destinazione turistica con la più rapida crescita della regione e una proposta interessante per gli investitori.



Facile da raggiungere - La crescente offerta di modalità e mezzi con i quali raggiungere Ras Al Khaimah ha inciso sulla ritrovata popolarità dell’emirato: in auto, dista solo 45 minuti dall'aeroporto internazionale di Dubai e i visitatori della città possono raggiungere la destinazione in soli 25 minuti anche attraverso un servizio aereo via mare della compagnia Seawings. Inoltre è aumentato il numero di operatori charter, molti dei quali provenienti dai mercati emergenti che effettuano lo scalo all'aeroporto Ras Al Khaimah ed è raggiungibile con un breve tragitto in auto anche dall’Oman.



Per maggiori informazioni: www.rasalkhaimah.ae