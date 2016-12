Quindici residenze dove studiare è bello

Negli ultimi anni, infatti, sono state costruite residenze studentesche straordinarie. Uniplaces, portale specializzato negli alloggi per studenti a livello globale, ha operato una selezione che mette in luce non solo le più esteticamente interessanti manche quelle che fanno diventare una dimora di studio un’esperienza unica e indimenticabile. Cominciando dall’Italia.



1.CampusX – Tor Vergata (Roma, Italia) - E' una delle residenze più innovative d'Italia, con tanto di auditorium, sala congressi, minimarket e ristorante. Inaugurato nel 2010, il CampusX può ospitare oltre 1500 studenti ed è subito diventato uno dei più moderni campus d’Europa. I volumi architettonici sono essenziali e razionali e grande attenzione è stata rivolta verso il risparmio energetico e l’ambiente, grazie all’uso di pannelli termici e fotovoltaici. Le attività ricreative sono tantissime, si può persino giocare a paintball.



2.Spacebox (Utrecht, Paesi Bassi) - Spacebox di Utrecht è una residenza che fa subito pensare a un arcobaleno: qui tutto è colorato e ogni centimetro di spazio è sfruttato in modo intelligente e creativo. La struttura dispone di oltre 300 unità modulari in tutta la zona del campus dell’Università di Utrecht, oltre a diverse sale ricreative e impianti sportivi – Un modello che in Olanda sta prendendo sempre più piede, non solo per gli alloggi studenteschi, ma anche per condomini veri e propri.



3.Rifugi Taliesin (Scottsdale, USA) - Gli studenti iscritti alla Scuola di Architettura di Frank Lloyd Wright trovano un'abitazione sicura e confortevole nel deserto di Sonoran. La struttura è ispirata alla filosofia di Frank Lloyd Wright “imparare attraverso l’esperienza”. Qui si impara a capire come l’ambiente influisce nelle strutture che ci si accinge a progettare, e come queste tendano a diventare un tutt’uno con la natura circostante.



4.EBA 51 (Berlino, Germania) - La residenza studentesca più cool in Germania si trova a Berlino ed è interamente realizzata con container. Un fantastico esempio di architettura contemporanea, in grado di ospitare oltre 400 studenti. Ogni container è dotato di moduli prefabbricati da 28 mq, ed è dotato di cucina, bagno, letto e armadi. I lati frontali sono completamente ricoperti da vetrate, per rendere gli spazi il più possibile rendendo gli spazi davvero luminosi.



5.Tietgenkollegiet (Copenaghen, Danimarca) - Il Tietgen Residence Hall punta su una forma circolare per promuovere una comunità attiva. La residenza ospita 400 studenti, e, ogni 12 camere, troviamo una cucina. Il sito si trova nei pressi la Copenhagen University di Ørestad Nord, un quartiere rinnovato di recente caratterizzato da ponti e canali.



6.Chapter Spitalfields (Londra, Regno Unito) - Situato nel cuore di Londra nei pressi di Spitalfields, questa residenza è il luogo ideale per partire alla scoperta della città. Situato vicino a molte delle principali università, il residence è a pochi minuti dalla stazione di Liverpool Street, una zona molto animata in cui si trova sempre qualche spunto interessante. Con i suoi 33 piani offre camere confortevoli con una vista mozzafiato sullo skyline della città.



7.Cité a Docks (Le Havre, Francia) - E' frutto di una stupefacente trasfprmazione di vecchi container industriali in unità abitative modulari dotate di ogni comfort. Montate su una griglia metallica, le unità hanno dato forma a un edificio di quattro piani che ospita 100 appartamenti di 24 metri quadrati ciascuno.



8.Stay Club (Londra, Regno Unito) - Ha la facciata ricoperta di piastrelle verdi: già da questo si capisce di trovarsi in un posto speciale. La residenza più cool di Londra non poteva che trovarsi a Camden e vanta uno dei bar più trendy della città. Gli studenti trovano stanze moderne, dotate di ogni comfort e sale comuni ricreative degne dei migliori locali londinesi, perfino una sala da biliardo da sogno.



9.Simmons Hall – MIT (Cambridge, USA) - Basta guardare e finestre multicolori della Simmons Hall per capire quanto possa essere divertente vivere qui. Ci sono anche altre residenze molto belle nella zona del campus del MIT, ma questa è davvero unica. Al suo interno c’è tutto il necessario per divertirsi: un campo da calcio, un campo da hockey su prato, aree barbecue e persino un giardino zen.



10.Willow Street Residence Hall (New Orleans, USA) - Il Willow Street Residence della Tulane University ha spazio per 318 studenti in quattro diversi edifici. La residenza è stata costruita sul sito in cui sorgeva il vecchio stadio Sugar Bowl di New Orleans. Naturalmente, essendo a New Orleans, per divertirsi, si può sempre contare sull’atmosfera jazz della città.



11.The Hub (Tucson, USA) - Questa residenza per studenti a Tucson dispone di una splendida terrazza panoramica con piscina, una vasca idromassaggio e una zona divertimento. Non mancano inoltre aree barbecue, una zona beach-style con tanto di sabbia, amache e una rete da pallavolo.



12.Melon District Paris La Défense (Parigi, Francia) - Situato alla Defense, nel cuore del più grande quartiere d'affari europeo, è una delle residenze universitarie più belle, eleganti e divertenti di Francia. Chi abita qui può disporre di una palestra super attrezzata, una piscina all’aperto e un café in perfetto stile parigino.



13.Old FireStation Apartments (London, Regno Unito) - La storica sede dei pompieri di Greenwich si trasforma in un alloggio per studenti tra i più bizzarri al mondo. Al suo interno 45 appartamenti dotati di ogni comodità. Un po' riparata dal trambusto di Londra, la struttura è situata a poca distanza da alcuni tra i monumenti più rappresentativi della città e a pochi passi dal quartiere dello shopping di Oxford Street.



14.Students XD (Granada, Spagna) - Un alloggio che viene direttamente dal futuro, come se le 69 camere fossero aggregate alla Stazione Spaziale Internazionale. Un ambiente moderno e confortevole, in una città da sogno. Situato nel centro di Granada, dispone di camere con ogni genere di comfort, oltre che di palestra, una terrazza solarium, cucine in comune, sale tv e videogiochi.



15.Paris Gardens (Londra, Regno Unito) - Situato nel cuore di Londra, a Waterloo, Paris Gardens è una residenza studentesca lussuosa e panoramica. Dotata di una terrazza con vista sul London Eye, offre una vasta scelta di monolocali totalmente autonomi. Qui tutto è stato progettato per creare un ambiente ideale in cui incontrarsi e fare nuove amicizie. Durante tutto l'anno vengono organizzati moltissimi eventi ricreativi riservati agli studenti.