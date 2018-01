Quelle care, vecchie cabine telefoniche

Le cabine rosse sono diventate as esempio un'icona di Londra, alla pari dei taxi gialli di New York. In altri paesi si cerca di ricilclarle traformandole in piccole librerie, come a Berlino: ecco un breve ma interessante catalogo a cura del motore di ricerca per viaggi Volagratis.



1 - Milano la prima cabina telefonica del 1952 - Il 10 febbraio del 1952 in piazza San Babila, alla presenza di passanti e curiosi, fece la sua prima apparizione la cabina telefonica stradale, dalla struttura in metallo e vetro, la stessa che si ricorda ancora a distanza di oltre 50 anni. Fino ad allora appannaggio dei Posti Telefonici Pubblici, come ristoranti, bar ed esercizi commerciali, fu in quella giornata che Milano e l’Italia inaugurarono il loro primo apparecchio telefonico "indipendente".



2- Prima tappa: Berlino, galleria d’arte all’aperto - Berlino è una delle mete preferite dai viaggiatori “alternativi” ed in città si respira un’atmosfera bohemien.. A causa dell’abbandono delle cabine telefoniche, i berlinesi hanno voluto far emergere il loro lato creativo e preservarle come patrimonio urbano, adattandole a piccoli spazi culturali: molte cabine della città, infatti, sono adesso librerie pubbliche.



3 - Londra: telefonate storiche - Se icona di New York è il i taxi giallo, Londra si identifica nelle sue cabine telefoniche rosse, uno dei più conosciuti emblemi della città. Eppure le cabine di Londra non hanno sempre avuto l’aspetto che le ha rese famose: in un primo momento, erano color crema e soltanto la porta era rossa - il colore aziendale del British Postal System. Nel 1924 l’architetto Sir Giles Gilbert Scott progettò la cabina K6, quella che tutti noi conosciamo.



4 - Stoccolma: le cabine vintage scandinave - Il suo centro storico medievale della capitale svedese è considerato uno dei meglio conservati al mondo Proprio qui si possono trovare curiose cabine telefoniche che attirano l'attenzione dei turisti con le cupole che si adattano perfettamente l'estetica del quartiere.



5- Istanbul: le cabine “kitsch” - L'antica Costantinopoli nasconde le cabine telefoniche più "kitsch" del mondo caratterizzate dalla forma di delfino. Si trovano nel distretto di Beyoğlu, nella parte europea della città, considerato uno dei quartieri più artistici di Istanbul. Qui, di giorno troverete gallerie d'arte e ristoranti, di notte i locali più chic della città.



6- Dubai: cabine d’avanguardia - Dubai è considerata una delle città più popolari del mondo e negli ultimi anni è diventata la destinazione preferita per gli appassionati di shopping. La città si contraddistingue per la sua nuova architettura. Ma a Dubai c’è anche un centro storico chiamato Gold Souk, dove troverete cabine telefoniche arabeggianti che vi catapulteranno direttamente nella Dubai più tradizionale.



7- Riyadh: modernità e tradizione - Riad è una città di contrasti dove ogni giorno migliaia di visitatori si recano soprattutto per viaggi d'affari. Tra gli edifici più impressionanti della città c’è la "Kingdom Centre Tower", alta 302 metri. Ma nei pressi del deserto si può telefonare in una cabina telefonica all’aperto, adatta a un luogo dove non piove mai.



8 - Cina: le cabine siamesi - Shanghai è una città che a livello mondiale si distingue per il suo sviluppo tecnologico. Sono sempre meno le cabine telefoniche “siamesi” sparse per la città: il governo cittadino prevede infatti di trasformarle in mini librerie, centri di ricarica mobili, spazi artistici e vending machine.



9 - Tokyo: connettersi con la natura - Uno dei luoghi preferiti dai giapponesi si trova sull'isola di Yakishima, che ospita una foresta conosciuta come “Sugi”, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. È ricca di conifere e, proprio nella vecchia corteccia di questi alberi, alcuni abitanti hanno installato delle cabine telefoniche: un modo davvero originale per ricollegarsi con la natura.



10 - Seattle: la chiamata della natura -Vicino a Seattle, la città più grande dello stato di Washington, si trova un tesoro naturale che in pochi conoscono: la Hoh Rain Forest, una delle più vaste foreste temperate negli Stati Uniti. I visitatori che decidono di lasciare i loro telefoni a casa per una "disintossicazione" digitale, incontreranno strambe cabine telefoniche, con il muschio che cresce sulla cupola.