Quattro tour per scoprire la natura più selvaggia

Con un pò di fortuna e soprattutto pazienza, per vivere queste esperienze indimenticabili conviene seguire i consigli di Evaneos e partire all'inseguimento della natura selvaggia per assaporare il vero spirito di una vacanza a contatto con gli animali nel loro habitat naturale, cominciando dall'Africa, per poi passare al Sudamerica.



Tanzania: speciale migrazione - Il safari in Tanzania è un po' il classico del genere. Ma questo tour di 9 giorni permette di ammirare da vicino le meraviglie naturali della savana, attraverso un safari privato e l'uso esclusivo della jeep, di assistere alla migrazione di gnu e zebre e di vivere esperienze rispettose del turismo eco-sostenibile. Entrerete infatti in contatto con una serie di popolazioni locali che vi trasmetteranno la loro cultura e le loro tradizioni, oltre che presentarvi una serie di progetti di carattere sociale, come il “NG'IRESI Cultural Tourism Program”, ad Arusha, che ha lo scopo di raccogliere fondi per migliorare il grado di istruzione dei bambini e il progetto Shanga, che si pone come obbiettivo l'aiuto ai portatori di handicap della zona e favorire l'artigianato locale. Periodo ideale: da dicembre a marzo.



Uganda: sulle tracce dei nostri antenati - Nel continente nero non solo per vedere leoni, zebre e giraffe, ma per scoprire i gorilla di montagna. L'Uganda ospita la metà degli esemplari esistenti sulla Terra di questi magnifici primati in via di estinzione, ma questo territorio è anche la culla di scimpanzé e di molti altri primati. Per non farsi mancare nulla, con un viaggio di 12 giorni potrete osservare gli scimpanzé a Ngamba Island e al Kibale National Park, i rinoceronti bianchi nella riserva di Ziwa, i leoni sugli alberi di Ishasha e i gorilla del Biwindi National Park e visitare le spettacolari Murchison falls, il Kazinga Channel e il lago Mburo. Periodo ideale: da gennaio a marzo.



Argentina: mare, flora e fauna da toccare - L'Argentina è un Paese molto esteso per questo estremamente vario nei suoi ambienti naturali, da scoprire con un tour di 16 giorni grazie a quale potrete visitarne i luoghi più importanti. I pinguini vi daranno il benvenuto non appena giungerete a Punta Tombo. Avvisterete la balena franca-australe nella Penisola Valdés, apprezzarete paesaggi naturali impressionanti e assoluti, come le cascate di Iguazù o Ushuaia. Immancabile la sosta al Parque Nacional los Glaciares dove si trova il Ghiacciaio Perito Moreno. Romantica e nostalgica la visita della capitale Buenos Aires. Periodo ideale: da settembre a marzo.



Perù: Paracas, Cusco e Machu Picchu in libertà - Con questo tour di 11 giorni, vi spingerete alla scoperta del Perù, dalla megalopoli Lima a Cusco, ombelico del mondo e centro dell'Impero Inca, punto di partenza per la visita della cittadella di Machu Picchu, icona del Paese. L'itinerario però vi permetterà anche di fare una sosta lungo la Panamericana a sud della capitale per visitare la riserva di Paracas, habitat di numerose specie di mammiferi e animali ittici, molti dei quali in via d'estinzione e prevede un'escursione alle isole Ballestas, definite le "Galapagos peruviane", dove vivono milioni di uccelli, tra i quali cormorani, pellicani e albatros. Periodo ideale: da gennaio ad aprile.