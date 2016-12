2 marzo 2015 Quando mangiare è stravagante: i ristoranti più bizzarri del mondo In queste strutture la cena è davvero curiosa: in cima a un albero, sotto il mare o... in una toilette Tweet google 0 Invia ad un amico

11:33 - Nord Sud Ovest Est, ai quattro angoli del mondo esistono ristoranti davvero particolari: da quello sospeso nel cielo a quello immerso nei fondali marini, al ristorante situato su una roccia circondato dall'Oceano Indiano a quello ad alta quota. Ecco la rassegna dei ristoranti più bizzarri del mondo, dove a sorprendere non è solo il menù.

Dinner in the Sky - Bruxelles, Belgio. Questo ristorante, nato in Belgio e poi diffusosi in molte parti del mondo, propone una cena sospesa nel cielo con tanto di vista panoramica. Per chi non soffre di vertigini, questa potrebbe essere un’occasione davvero indimenticabile. Il ristorante, sospeso nel vuoto a 50 metri d’altezza, ha la forma di un mini-ottovolante e ospita 22 coperti insieme a chef, camerieri, e perfino un'orchestra che anima l’atmosfera.



Panoramic – Francia. Il ristorante si trova di fronte al Monte Bianco, arroccato a 2732 metri d’altitudine nella parte superiore della Saulire, allo svincolo di Courchevel e Meribel. Con vista sulle vette alpine a 360 gradi, questo posto permette di ammirare un panorama davvero unico immerso nel fascino della montagna.



Dans le Noir - Parigi, Barcellona, Londra e New York - Questa catena di ristoranti vanta diverse sedi nelle quali la cena è servita completamente al buio in modo da riprodurre un’esperienza sensoriale molto particolare. L’idea nasce dalla convinzione che cenare al buio permette di concertarsi sull'olfatto e sul gusto, potenziando la loro sensibilità. Nel locale tutto avviene in assenza di luce: gran parte del personale è non vedente. I visitatori possono vivere un’esperienza emozionante e sperimentare una diversa convivialità.

Bunga-Bunga – Londra. E' un ristorante e bar karakoke per tutti gli amanti del kitsch italiano, ispirato agli anni 60. Alle pareti sono affissi poster e pubblicità di quel periodo, l’entrata è una cabina telefonica e il bar è a forma di gondola insieme a tanti oggetti e riproduzioni di grande esuberanza.



De Kas – Amsterdam. Questo locale era un asilo nido ed ora è stato trasformato in un ristorante in mezzo ad un orto. La sala da pranzo occupa una grande serra vicina ad altre in cui si coltivano verdure e ortaggi. Mentre si cena si possono vedere persone impegnate nella coltivazione. Nel complesso rappresenta un’oasi di calma per gli amanti della natura.



Dolce & Gabbana Gold – Milano. Questo è il primo ristorante ideato dal celebre duo della moda ed è un inno al lusso più ricercato. A prevalere nell’atmosfera così come in ogni piccolo dettaglio è il colore della ricchezza e della positività, l’oro. Naturalmente è curatissimo l anche il menù, da veri gourmet.



Ristorante Grotta Palazzese – Puglia. Il ristorante, scavato nella roccia, si trova immerso in un fantastico scenario di grotte a picco sul mare Adratico. La cena è davvero suggestiva e a un passo dalle onde.



Ristorante Ninja - New York, Stati Uniti. Riproduce un’ambientazione ispirata ai tempi medievali, ma con i ninja al posto dei cavalieri. Il locale, situato nel sottosuolo, ricrea una sorta di villaggio giapponese, con corridoi segreti, tunnel immersi nell’oscurità e tavoli posizionati in casette separate, così da creare l'impressione di trovarsi nella strada di un villaggio. I camerieri sono travestiti da ninja e si esibiscono in giochi di magia di fronte ai commensali.



Foreign Cineam - San Francisco, Stati Uniti. Aperto dal 1999 il locale è immerso in un ambiente chic industriale, situato nel cuore del quartiere di Mission. Nel cortile esterno al coperto la cena è servita ai piedi di grande muro che funge da maxi schermo, sul quale vengono proiettati film d’epoca in formato gigante.



Modern Toilet Restaurant – Ximending Taipei. Il locale è completamente arredato con tutti gli elementi tipici di una stanza da bagno: i tavoli sono a forma di lavandini, le sedie sono delle tazze colorate, i piatti dei piccoli water o vasche da bagno mentre, e i tovaglioli sono dei rotoli di carta igienica. Tutto è studiato ad hoc per sembrare una vera e propria toilette, con tanto di rubinetti alle pareti del locale e stura-lavandini che penzolano dal soffitto.

Ali Barbour's Cave Restaurant – Kenya. Il ristorante è immerso in una grotta naturale di corallo, in cui tutto è rimasto completamente intatto. A rendere ancora più affascinante l’atmosfera è la parte centrale del locale che ha il tetto aperto, così gli ospiti possono godere dell’esperienza unica di cenare sotto le stelle.



The Rock – Zanzibar. Il ristorante si trova su una roccia nell’Oceano Indiano, in un makuti africano, ovvero nella tipica ambientazione con il tetto di foglie di palma di cocco intrecciate. Fino al 2010 è stato uno capanna di pescatori locali, mentre oggi è uno dei ristoranti più prestigiosi della zona.

Vertigo – Bangkok, Thailandia. E' situato sulla cima di una terrazza panoramica con vista sul paesaggio urbano scintillante di Bangkok, a 61 piani sopra la città.



Treepod dining - Soneva Kiri, Thailandia. E' costruito in cima ad un albero e immerso completamente nella natura. Per chi ha sognato fin da bambino una casa sull’albero questo locale è il luogo ideale. Data la sua altezza, la vista sulla foresta e la costa è davvero spettacolare.



Ristorante sottomarino - Maldive. Si trova a cinque metri sotto il livello del mare: la copertura è interamente formata da lastre di vetro trasparente così da permettere di osservare il mare e i suoi abitanti a 360 gradi.

