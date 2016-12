Quando le vacanze raccontano chi sei

Ti piace selvaggio? Descritta nei romanzi di Jorge Amado e Guimaraes Rosa, la regione del 'Nordeste’ è una delle più autentiche e affascinanti del Brasile. Il tour di 9 giorni proposto da Evaneos, vi porta alla scoperta di uno degli ultimi paradisi naturali del nostro pianeta, percorrendo chilometri di spiagge incontaminate, popolate dai soli pescatori nativi. Da Fortaleza lungo il bellissimo litorale ovest del Cearà, per raggiungere l’immensa distesa di dune dei parchi di Jericoacoara e del Lençois Maranhense, dove il bianco accecante della sabbia contrasta con l’azzurro intenso delle lagune.



Ti piace sensuale? Un’opera d’arte, un capolavoro della natura: questo è il Madagascar. Il tour di 8 giorni proposto da Evaneos vi porta a scoprire il nord dell’isola da Nosy Be, “isola dei profumi”, per le fragranze delle spezie e piante di Ylang-Ylan, vaniglia, frangipane, cacao, caffè e cannella che avvolgono sensualmente la vegetazione lussureggiante. Splendidi i fondali corallini e le spiagge di Ankify, senza mancare Nosy Sakatia e Nosy Iranja, l’isola delle tartarughe.



Ti piace mistico? Un inizio del nuovo anno lento e dolce navigando con la Belmond Road to Mandalay in Myanmar, una terra affascinante e ancora da scoprire. Il pacchetto “New Year Celebration Cruise” di 8 giorni e 7 notti percorre il fiume Ayeyarwady da Mandalay verso Bagan includendo visite a luoghi dal grande valore artistico come Ava, antica capitale della Birmania, Amarapura con il suo monastero incompiuto e Bagan con oltre 2.000 templi e pagode. Il tutto sarà arricchito da lezioni di yoga o meditazione all’alba, prelibati pranzi e cene accompagnati dalle migliore etichette



Ti piace sognante? Hawaii fa rima con surf, spiagge, mare, clima tropicale, colori e profumi. Luogo straordinario per gli amanti della natura incontaminata e degli spazi selvaggi, colorate da una moltitudine di fiori e piante, le Hawaii sono un arcipelago formato da 132 isole, esteso su una superficie di 2500 km. Con il viaggio di 13 giorni proposto da Evaneos potrete visitare liberamente tre delle più belle isole dell’arcipelago, a cominciare da Oahu, dove si trova la celebre spiaggia di Waikiki a Honolulu. Il tour prosegue con la sorprendentemente verde Kauai, che merita il soprannome di “Isola Giardino” e si conclude a Big Island, semplicemente splendida.





Ti piace tropicale? Paesaggi tropicali, città storiche e un pizzico di avventura per dare il benvenuto al 2016 a bordo dell’Eastern & Oriental Express. Durante l’itinerario “Singapore-Bangkok New Year Celebration” di 4 giorni e 3 notti, le eleganti carrozze color verde e oro del treno di lusso di Belmond attraversano tre dei più suggestivi stati del sud-est Asiatico: Singapore, Malesia e Thailandia. Il viaggio prevede anche un tour guidato alla scoperta della città coloniale di Georgetown sull’isola di Penang in Malesia oltre a pranzi, cene e uno speciale menu di Capodanno. Partenza il 29 dicembre 2015.



Ti piace comodo? Il Mimozas Resort di Cannes-Mandelieu è il punto ideale della Costa Azzurra per vivere al meglio questo tanto atteso periodo di festività. Grazie alle strutture in stile provenzale, con salotti accoglienti e camere con balcone privato e vista sul lago o sull'Old Course Golf ( dove si gioca anche d’inverno) , potrai godere di un tale spazio e comfort che vi sembrerà di essere a casa. Cannes è a soli 10 minuti in auto dal resort. La città, vivace tutto l'anno, durante il periodo natalizio acquista un allure tutto suo: vi aspetta, tra le altre cose, un Christmas Village con 60 chalet che spuntano su Espace de la Pantiero. Il bel villaggio di La Napoule è, invece, a 10 minuti a piedi dal resort e offre una notevole varietà di ristoranti, che servono pesce e freschissimi prodotti francesi.



Ti piace esotico? Marrakech, città imperiale del Marocco, attira dall’800- con il suo dolce clima invernale, i suoi colori e i profumi di spezie dei suoi souk - viaggiatori colti, teste coronate, protagonisti dello spettacolo e della moda. Città rosa, la chiamano, per il colore degli edifici della sua antica Medina circondata da oltre 20 km di mura rosate, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. La si raggiunge in tre ore d’aereo dall’Italia. Se sei attirato dal grande lusso e dal glamour, non puoi che alloggiare a La Mamounia, 'Miglior Hotel nel Mondo 2015' secondo la rivista Condé Nast Traveler. “E' il luogo più incantevole nel mondo intero”, disse Churchill al presidente americano Franklin Delano Roosevelt nel 1943, nell'invitarlo a fargli visita in questo hotel, suo rifugio preferito. Riaperto le porte nel 2009 dopo un radicale restauro con un nuovo stile, più dinamico e contemporaneo, ha Spa da sogno e 4 magnifici ristoranti, tra cui L'Italien by Don Alfonso Iaccarino. Se invece vuoi calarti nella pittoresca e animata vita della Medina, scegli il Riad Sable Chaud, tradizionale dimora marocchina radicalmente ristrutturata e arredata con un sapiente mix fra spunti etnici africani e raffinatezza europea. Con la sua terrazza panoramica è un'oasi di pace e relax, riservata ad un numero ristrettissimo di ospiti (ha solo 5 stanze), che possono godere della sua golosa cucina gourmand.



Ti piacciono le coccole? Sabbia soffice, palme, un'atmosfera di pura magia ed esperienze autentiche: un ottimo modo per festeggiare il nuovo anno al Belmond Jimbaran Puri, a Bali. Il resort, caratterizzato da cottage e ville con piscina privata immersi nei giardini, propone una serie di attività per entrare a contatto con la cultura locale come lezioni di danza tradizionale o un tour con lo chef al mercato del pesce di Jimbaran seguito da un corso di cucina.