Pronti si parte? Gli oggetti nel bagaglio 2.0

In proposito, ecco alcuni suggerimenti di Viaggigiovani per riempire un bagaglio più funzionale.



1) Kit volo - Oggetti piccolissimi e assolutamente essenziali per chi è in cerca di relax. Può capitare a tutti un vicino di aereo che si appisoli e dorma sonoramente, un bimbetto che fa sentire la sua gioia di viaggiare o semplicemente un estraneo che vuole iniziare una conversazione quando invece hai solo voglia di relax. Non scordarti tappi per le orecchie, mascherina sugli occhi e reggi collo gonfiabile (che diventa micro). Il sonno è garantito.



2) Power Bank - Lunghi spostamenti, pomeriggi sulla spiaggia, serate in giro per locali o escursioni nella natura selvaggia: sono tante le location sprovviste di presa della corrente per poter ricaricare la batteria dello smartphone e della macchina fotografica. Con il dispositivo power bank (caricato in precedenza!) non resti più senza carica.



3) Presa universale - Paese che vai, presa della corrente che trovi. Ecco allora che il viaggiatore organizzato non può non averla. Perché il viaggio può anche continuare direttamente in un nuovo territorio da esplorare senza passare dal via..



4) Poncho impermeabile gigante - La versione 2.0 del mitico k-way che si riponeva nell'apposito marsupio. Il cappuccio è più grande e le maniche sono sparite, mentre l'ampiezza “one size fits all” è pensata per coprire anche lo zaino sulle spalle. Gli amici ti prenderanno in giro perché sembrerai buffo, ma quando inizierà a piovere sarai tu a deriderli!



5) Traduttore elettronico multilingue - E' vero che l'inglese lo parlano quasi tutti, farsi capire è semplice e il mondo è sempre più piccolo. E cosa c'è di più entusiasmante che scoprire le sfumature dei significati locali? Ecco allora che un piccolo traduttore portatile può sempre tornare utile, ancora di più nella sua versione vocale.



6) Adesivi in alluminio ripara infradito - Ti è mai capitato di trovarti improvvisamente “scalzo”, poiché il gancetto dell'infradito ha deciso di spezzarsi? Colla, scotch, fili di ferro.. niente funziona. Regge per un po' poi si stacca di nuovo. Ecco allora l'idea davvero geniale. Si tratta di una scheda in alluminio, che ospita due adesivi facilmente staccabili. Vanno posizionati sotto la suola e trattengono saldamente il filo di gomma che si è troncato. Alcune versioni delle schede sono dotate anche di pratico taglio “apri-bottiglia”, magari ti vien voglia di una birretta durante la riparazione delle flip flop.



7) Mini tasca impermeabile - E' importante tenere contanti e documenti ben stretti addosso, specie quando ci si muove per posti affollati come stazioni, aeroporti, mercati. Ecco allora che il posto più sicuro dove riporli può essere una tasca impermeabile, dotata di zip, da posizionare sotto la t-shirt o all'interno dei pantaloni. Anti-borseggio e super sicura.



8) Gancio reggi borsa (o zaino) - Per evitare di dover posizionare il tuo zaino o la borsetta sul pavimento, specie nel caso sia quello di una toilette, ecco il pratico gancio reggi borsa. Si può attaccare al muro o fissare al tavolo durante la cena, così da tenere tutto sotto controllo e ben pulito.



9) Coltellino svizzero - O meglio l'evoluzione del coltellino svizzero. Una delle marche storiche ha presentato la versione che oltre lama, forbicine, lima include (in pochissimo spazio) una torcia al led e una chiavetta USB. Naturalmente non metterla nel bagaglio a mano, o addosso, per evitarne il sequestro.



10) Tablet? No, e-Reader - Ultimo consiglio: il Tablet Lascialo a casa. Meglio un e-Reader, perché accompagnare un viaggio ad un buon libro è sempre rilassante e un buon allenamento per mente e di fantasia.