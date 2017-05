Primavera e paesaggi in fiore: scenari variopinti da tutto il mondo

La primavera è la stagione più colorata dell’anno, con mille varietà di fiori che sbocciano offrendo uno spettacolo davvero incantevole. In alcuni luoghi del mondo vestono il paesaggio , trasformandolo in una tavolozza multicolore e in un vero e proprio arazzo profumato. Abbiamo scelto alcuni scenari particolarmente suggestivi, in cui la natura si trasforma in una gioia per gli occhi.

Basta scegliere un colore e una suggestione e soffermare lo guardo: dai celebri campi di lavanda della Provenza alle distese di papaveri sulle colline South Downs, in Sussex (Gran Bretagna), dal paesaggio pittorico della Val d’Orcia incorniciata dai girasoli, alle distese di tulipani olandesi che colorano la campagna come vere e proprie pennellate di mille colori. E ancora, il mare di erica in fiore delle Highlands scozzesi, fino ai coraggiosi ciliegi di Stoccolma, che sfidano il freddo scandinavo per trasformarsi in romantiche nuvole rosa.



Se si lascia l’Europa, gli scenari si fanno più esotici: in Asia, ad esempio, si possono ammirare le distese di fiori di colza che tingono di giallo la suggestiva valle di Luoping, in Cina. E ancora ci sono le bizzarre geometrie disegnate dalle risaie a terrazze di Longji Tetian, sempre in Cina, le curiose sagome disegnate dai cespugli nelle piantagioni di tè verde, lo spettacolare scenario del Fuji Shibazakura Festival, un grandioso show floreale che si svolge tra aprile e maggio con le pendici del monte Fuji sullo sfondo, e la silenziosa e affascinante Foresta di bambù, in cui gli abitanti di Kyoto, in Giappone, cercano relax e silenzio.