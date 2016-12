Polinesia: la sfolgorante magia di Mangaia

Con una storia di 18 milioni di anni, Mangaia è considerata la più antica isola del Pacifico, oltre ad essere quella più a sud e la seconda dell’Arcipelago per estensione. L’ideale sarebbe abbinare la visita di 'Au'Au, così è chiamata tradizionalmente, a quella della capitale Rarotonga e di Aitutaki. L'isola è composta da Makatea, formazione corallina e calcarea e, come tutte le isole a sud dell'Arcipelago, presenta grotte sotterranee che hanno destato l'interesse di geologi e antropologi di tutto il mondo. Questi luoghi misteriosi, ancora poco esplorati, sono ricchi di spettacolari stalattiti e stalagmiti e custodiscono affascinanti leggende e angoli magici.



Un interno affascinante e misterioso - Con una popolazione di soli 500 abitanti, è difficile incontrare qualcuno mentre si passeggia lungo uno dei numerosi sentieri che la risalgono, aspetto che rende questo luogo l'ideale per dimenticarsi della civiltà e fondersi con la natura. L'interno di Mangaia è sicuramente uno dei più belli di tutte le Cook, con un'altura che crea scogliere mozzafiato intorno all'antico cratere vulcanico. L'altopiano, al suo interno, coperto da una lussureggiante foresta che trova nutrimento dai torrenti sotterranei e che offre una vista panoramica spettacolare.



Tra balene e shopping etno - Lungo la costa si trovano delle spiagge sabbiose e appartate, raggiungibili solo attraverso piccoli sentieri, allietate dal fragore delle onde che si infrangono sulla vicina barriera corallina. Tra luglio e settembre qui è possibile assistere al passo maestoso delle balene durante la stagione migratoria: vederle nuotare vicino alla scogliera è un'esperienza incredibile! Non perdetevi, infine, il mercato settimanale del venerdì: moltissimi gli artigiani locali che espongono gioielli, sculture in legno, parei, borse, capelli, souvenir ideali di questo paradiso dalla rara bellezza che promette avventure senza fine, senza rinunciare però al romanticismo e al puro relax.



Un clima meraviglioso - Fino a giugno il clima è caratterizzato da giornate luminose intramezzate da brevi scrosci di pioggia tropicale, che rinfrescano l'aria e la rendono se possibile ancora più tersa e brillante. Luglio è inverno, poca umidità, giornate soleggiate e secche. E' alta stagione, quindi occorre prenotare con largo anticipo, soprattutto per settembre. Si assiste alla migrazione delle balene fino ad ottobre e sono molti gli eventi sportivi e culturali che hanno luogo in questo periodo.



Per maggiori informazioni: www.cookislands.travel