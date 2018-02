Huahine è composta da due isole circondate da una laguna dalle acque cristalline. I suoi meravigliosi paesaggi sono lo scenario perfetto per i visitatori alla ricerca di un’esperienza autentica: un’ancestrale eredità fatta di resti archeologici, ma anche di bellissime spiagge di fine sabbia bianca, di straordinari colori lagunari, di dolci fragranze regalate dalle piantagioni di vaniglia.



L'Isola delle donne - Huahine vi sedurrà poi con le sue intriganti leggende. In effetti il suo nome in lingua tahitiana significa letteralmente "vagina" o "sesso" per la sua forma che ricorderebbe quella dell'organo sessuale femminile. L'isola è chiamata anche “L’Isola delle Donne”, per la particolare forma delle sue cime che ricordano il profilo di una donna sdraiata di schiena, che potrete individuare godendo, allo stesso tempo, di un incredibile panorama lungo la sua costa. Un itinerario di 4 giorni è l’ideale per scoprire le particolarità offerte da quest’isola da sogno: attività di mare come surf, tour in barca, in canoa, yacht o jet ski, o ancora sessioni di snorkeling. Huahine è, infine, la meta ideale per gli amanti degli sport acquatici. Ogni anno la sua laguna ospita, infatti, la competizione di vela chiamata Tahiti Pearl Regatta. Giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione, l’evento si terrà dal 7 al 12 maggio ed il suo percorso di gara attraverserà le magnifiche lagune di Huahine, Raiatea, Taha’a e Bora Bora.Per entrare in contatto con la cultura locale e la storia dell’isola è possibile visitare alcuni siti archeologici a Maeva, percorrendo tracciati di trekking sul Monte Tapu a Huahine Nui o sul Monte Pohue a Huahine Iti.



La Polinesia più autentica - Le Isole di Tahiti sono un paradiso insulare nel Sud Pacifico che si sviluppa su cinque grandi arcipelaghi. Circondate da incontaminate acque cristalline, le 118 isole e atolli che le compongono offrono bellezze naturali, una cultura autentica e l'originale stile di vita polinesiano. Le Isole di Tahiti sono conosciute in tutto il mondo per le loro spiagge di sabbia bianca, le loro lagune turchesi ed i loro straordinari paesaggi che spaziano da meravigliosi atolli corallini a incredibili picchi vulcanici.



