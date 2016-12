Piscine naturali: un tuffo nel cuore della natura

Ci sono luoghi in cui la natura ha davvero fatto un capolavoro e le piscine naturali ne sono un esempio lampante. Che siano scavate nella roccia, a ridosso del mare o in cima a cascate spettacolari poco importa: la loro acqua cristallina e invitante fa nascere in tutti noi il desiderio di un t invita tutti noi a un tuffo da favola. Queste incantevoli piscine, sparse ai quattro angoli del mondo. I paesi esotici ovviamenti la fanno da padroni, ma ci sono tanti paradisi anche pi\ vicibni a noi. Ad esempio in Europa si trovano in Europa, Turchia, Grecia e Islanda regalano vere e proprie lagune blu fatte di acqua limpide e cornici naturali da sogno. Anche l' Italia nasconde specchi d'acqua celebri e altri più segreti. Nell'attesa di fare la valigia come tutti desidereremmo, accontentiamoci di ammirarle in tutta la loro bellezza.