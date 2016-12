16 aprile 2015 Perù, tutti i tesori della biodiversità Dalle foreste dell’Amazzonia alle onde del Pacifico una nazione in cui convivono migliaia di specie uniche di flora e di fauna Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Ci sono ancora luoghi nel mondo in cui la natura la fa da padrona ed è possibile osservare paesaggi selvaggi e intatti, invasi da una varietà di flora e fauna generosa e rigogliosa: uno di questi è certamente il Perù, tutto da scoprire nella sua eccezionale e variegata biodiversità, set ideale per un safari fotografico. Ecco alcune indicazioni.

Il Parco Naturale del Manu è un’autentica meraviglia del Perù, situata fra le regioni di Cusco e Madre de Dios, che si estende per oltre 2 milioni di ettari. Dichiarato nel 1977 Riserva della Biosfera e nel 1980 Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco , è uno dei più imponenti ed estesi parchi naturali di tutto il mondo: vi sono state identificate 1147 specie vegetali, tra cui spiccano il mogano, il cacao, più di 800 specie di uccelli, tra cui il Tinamo nero, l’Ara testablu e il Pappagallino amazzonico, mentre tra i 200 mammiferi spiccano il bizzarro Tapiro, il Sajino (una sorta di piccolo cinghiale) e altri ancora.



Riserva Naturale di Tambopata, l'incantesimo dell’Amazzonia - Situata tra i bacini del fiume Tambopata e del fiume Heath, la Riserva Naturale di Tambopata si estende su un’area di 274.690 ettari e abbraccia le regioni di Madre de Dios e di Puno. Oltre ad ospitare specie in via di estinzione, come la Nutria gigante e l’Aquila arpia, la Riserva possiede un’inestimabile ricchezza di flora e fauna silvestre, tra cui sono state registrate 632 specie di volatili, 1200 di farfalle, oltre a numerose specie di mammiferi, pesci, anfibi e rettili. Fra le tante meraviglie della zona, il Lago Sandoval è una laguna a forma di mezza luna a circa 25 minuti di barca a motore da Puerto Maldonado.



Riserva Nazionale Pacaya-Samiria, la foresta degli specchi - Oltre a essere considerata la riserva naturale più estesa del Perù, quella di Pacaya Samiria è anche la più selvaggia e incontaminata, un vero gioiello naturale. Sono più di mille le specie vegetali che formano i boschi del Pacaya-Samiria, ma forse ciò che maggiormente attira e affascina il visitatore è la sorprendente varietà della fauna: almeno 102 specie di mammiferi, 449 di volatili, 147 di rettili e anfibi, oltre a pesci che, con le 256 specie sinora riconosciute, costituiscono la più importante risorsa per le popolazioni della zona. Oltre ai delfini e ai caimani, i boschi e i fiumi del parco sono abitati da giaguari, dai coloratissimi e chiassosi pappagalli Guacamayos, da scimmie di differenti specie, dal Bradipo, dal gigantesco Anaconda e da molte altre specie.



Riserva Nazionale di Paracas, sospesa tra la terra e il mare - Nella regione di Ica, la Riserva Nazionale di Paracas costituisce il più ricco ecosistema della costa, favorita dalla presenza della corrente di Humboldt, che permette al plancton di crescere in abbondanza. Dichiarata zona protetta nel 1975 allo scopo di proteggere la fauna e la flora di quella porzione di mare e deserto a sud di Lima, su un’estensione di 335.000 ettari vivono nel loro habitat naturale fenicotteri, pellicani, delfini, leoni marini e un’incredibile varietà di uccelli, pesci e crostacei.



