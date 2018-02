Perù sorprendente: spiagge, foreste e antiche civiltà

Huaraz, Trujillo, Chiclayo, Amazonas e Piura sono dei luoghi da non perdere, tra siti storici e magnifiche spiagge il Perù è un caleidoscopio di emozioni: colpisce la magnificenza della natura e delle lunghe spiagge, la sua storia antica la sua architettura e la sua arte così diversa dalla nostra, i paesaggi naturali mozzafiato.



Imponenti ghiacciai - Si parte da Huaraz, a nord di Lima, una piccola cittadina a 3.000m di altezza e situata ai piedi della della Cordillera Blanca, punto di partenza per scoprire alcuni tra i panorami tra i più belli al mondo. Situata nella parte centrale della valle di Callejon de Huaylas e capitale della regione di Ancash, fu fondata in epoca preinca e totalmente distrutta dal devastante terremoto del 1970. La sua bellezza risiede negli incredibili panorami naturali di cui è circondata: vette innevate, vallate immerse nel verde, foreste e laghi immacolati, imponenti ghiacciai. A poca distanza il Huascaran National Park custodisce l’omonima montagna, che con i suoi 6.768 metri, è in assoluto la più alta di tutto il Perù. Dalla città si parte anche per la visita al sito di Chavin de Huantar; l’omonima civiltà che è anche una delle più antiche del continente (si sviluppò intorno al 1000 a.c.e influenzò tutte le culture e le civiltà successive spingendosi fino al Sud con le civiltà Nazca e Paracas).



Antiche civiltà scomparse - Trujillo, ancora più a nord, è una graziosa cittadina coloniale, dalla quale si raggiunge facilmente il sito di Chan Chan, la più grande città precolombiana dell’America Meridionale costruita dalla civiltà Chimu, antecedente agli Inca. E’ un sito grandioso, situato a pochi km dalla costa, edificato interamente in adobe (argilla essiccata) e dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Andando ancora più a ritroso nel tempo, 700 anni addietro, si scoprono i segreti di una civiltà ancora più complessa e affascinante, quella dei Moche. Per conoscerla bisogna raggiungere il sito di Huaca della Luna, il principale centro cerimoniale di questo antico popolo. La Ruta Moche è un itinerario che si snoda tra storia, arte, cultura e divinità, attraverso palazzi incantevoli, tesori inimmaginabili e templi di immensa meraviglia. La civiltà dei Mocheè stata la più famosa del Perù, vissuta tra il 200 a.C. e il 600 d.C.



Foreste tropicali - Sempre nel nord del Paese, nella Regione di Amazonas invece la foresta fa da padrona: microclimi privilegiati ed ecosistemi unici al mondo, siti archeologici come la cittadella di Kuelap (costruita tra la foresta e le Ande), costruzioni coloniali, misteriose tombe, eredità di un epoca nella quale regnò la cultura Chachapoyas, caratterizzano la regione. Qui anche le cascate di Gocta, un'impressionante caduta d'acqua alta 771 metri, che è tra le cascate più alte al mondo.



Le lunghe spiagge dell'estremo nord - Costeggiando il litorale di Piura e di Tumbes, all’estremo nord del Perù, lunghe spiagge sabbiose soddisfano sia i turisti che cercano relax sia i giovani sportivi che cercano invece adrenalina ed emozioni. Tra agosto e settembre in questa zona si può ammirare, tra l’altro, lo spettacolo dell’accoppiamento e della migrazione delle megattere e per una migliore osservazione delle balene, si consiglia di effettuare l’escursione di mattina. La spiaggia di Cabo Blanco, nella parte nord di questo litorale, nota per la pesca del marlin blu, ha anche ospitato Ernest Hemingway che proprio qui ha preso spunto per il suo romanzo Il Vecchio e il Mare.



Per maggiori informazioni: www.peru.travel