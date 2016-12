13 gennaio 2015 Passate le feste, New York è in saldo Promozioni d’inverno nella Grande Mela: dal 20 gennaio al 5 febbraio la Broadway Week, dal 16 febbraio al 6 marzo la NYC Restaurant Week Winter Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - New York in saldo: non stiamo parlando di shopping, questa volta, ma di spettacoli, alberghi, ristoranti. Infatti conviene veramente andare nella Grande Mela da gennaio a marzo, dato che sono veramente molte e allettanti le possibilità per vivere al meglio la città risparmiando. Tantissime le cose da fare e da vedere, dai musei allo shopping fino alla cucina di alto livello e agli spettacoli più famosi del mondo.

A Broadway 2 spettacoli pagando un solo biglietto – E’ stata aperta il 9 gennaio ed è già presa d’assalto. Broadway Week è la promozione che consente di comprare 2 biglietti al prezzo di 1 per assistere dal 20 gennaio al 5 febbraio 2015 a 22 dei più famosi spettacoli della scena teatrale di New York (questo il link per acquistarli www.nycgo.com).



Gli spettacoli che aderiscono alla Broadway Week Winter 2015 sono: Aladdin, Beautiful: The Carole King Musical, Cabaret, Chicago The Musical, The Curious Incident of the Dog in the Night-time, A Delicate Balance, Disgraced, A Gentleman’s Guide to Love and Murder, Honeymoon in Vegas, If/Then, It’s Only a Play, Jersey Boys, Kinky Boots, Les Miserables, The Lion King, Mamma Mia!, Matilda the Musical, On the Town, The Phantom of the Opera, The River, Wicked, You Can’t Take it With You.



Biglietti da record - Lanciata per la prima volta nel 2011 per supportare le produzioni teatrali durante i mesi di bassa stagione, la Broadway Week è una promozione che si ripete due volte l’anno. Nel complesso, sono stati venduti 549.349 biglietti in otto edizioni, pari a un guadagno di 36.2 milioni di dollari per Broadway. Lo scorso inverno è stato battuto un record, con 95.000 biglietti venduti, il +140% rispetto alla prima edizione del 2011. “Non c’è niente come Broadway! Le nostre commedie e musical definiscono gli standard del teatro di tutto il mondo - dice Charlotte St. Martin, Executive Director di Broadway League - La Broadway Week di NYC & Company è un invito per i newyorkesi a vedere ancora più spettacoli e una meravigliosa opportunità per i turisti alla prima visita che possono approfittare di tariffe scontate per assistere a sensazionali show”.



Menù a prezzi fissi in ristoranti esclusivi - Dal 16 febbraio al 6 marzo ritorna anche la NYC Restaurant Week: in oltre 300 ristoranti tra i più esclusivi della città sarà possibile gustare menu a tre portate a prezzi fissi, sia a pranzo (25 dollari) che a cena (38 dollari), escluse bevande, tasse e mance. Le prenotazioni e la lista dei ristoranti aderenti saranno disponibili dal 2 febbraio 2015 su www.nycgo.com.



Sconti negli hotel - In gennaio e febbraio soggiornare in hotel a NYC è conveniente: in media gli alberghi propongono tariffe più basse del 40% rispetto alla media annuale (per maggiori informazioni www.nycgo.com).



