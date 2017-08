Paradisi ritrovati: Aruba, perla dei Caraibi

Aruba, perla dei Caraibi del sud non è solo divertimento e mare, spiagge bianche e sole tutto l’anno. L’isola offre molto altro tra cui concerti, eventi, natura cultura, arte e ottima cucina.



Spiagge incantevoli - Palm Beach e Eagle Beach, sono le due spiagge più famose dell’Isola, dove sorgono tutti i Resorts e dove si sviluppa la vita turistica. La bellissima Palm Beach è sede degli hotel più glamour, dotati di tutte i servizi e le comodità come ristoranti, negozi, bar sulla spiaggia e centri per gli sport acquatici. Eagle Beach è invece più tranquilla e appartata rispetto a Palm Beach, ideale per chi vuole abbandonarsi al completo relax. Riconosciuta come una delle più belle spiagge al mondo, Eagle Beach ospita anche gli alberi più fotografati dell'Isola, i famosi Divi Divi. Ad Aruba è d’obbligo una giornata di snorkeling.



Un’architettura global - Oranjestad, graziosa cittadina di 30.000 abitanti, è la capitale di Aruba e si trova nella pittoresca costa sud dell'isola. La città è colorata, allegra e molto tranquilla: la sua particolare architettura nasce dalla fusione dello stile olandese e spagnolo. Le case hanno tutte le sfumature dei colori pastello, dal giallo al rosa all’azzurro e ospitano piccoli musei, boutique e graziosi ristoranti dove il pesce fresco è servito tutto il giorno.



Le meraviglie del parco naturale - Il Parco Airkok è una riserva naturale che ricopre il 18% dell’Isola. All’interno si trovano siti storici, formazioni geologiche uniche, e una variegata flora e fauna. Il Parco, così come tutta la costa Nord, può essere visitato con un’escursione organizzata da una delle numerose agenzie dell’isola, oppure scoperto in autonomia noleggiando un mezzo adeguato, come un quad o un fuoristrada.



Per maggiori informazioni: it aruba.com