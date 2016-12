Panorami bizzarri: quando la natura lascia di.. sesso

Questa montagna si chiama Yanguan, tradotto di solito con "Father stone" o "Male stone". La traduzione in italiano è superflua.

La malizia, spesso, è nell'occhio di chi guarda. Eppure ci sono panorami e scenari sui quali è difficile equivocare: si finisce per pensare tutti alla stessa cosa. Ecco allora alcuni luoghi davvero bizzarri in cui la natura si è divertita a mettere l'eros davvero sotto gli occhi di tutti. Dalla montagna chiamata "Dual Breast' nella provincia cinese di Guizhou, alla "Love Valley" in Turchia, dall'incredibile iceberg fallico comparso qualche anno fa e pluri-fotografato vicino all'Antartide. Ma ci sono anche la "Father Stone" o Yanguan, a poca distanza dalla città di Shaoguan, in Guangdong nella Cina Medionale. A tema decisamente più femminile e sempre in Guangdong, si trova l'allusivo Yinyuan hole. Ma anche nella la valle di Petra, la natura ci offre spunti notevoli.