Otto buoni motivi per volare alle Hawaii

Visitare l'unico "palazzo reale" degli Stati Uniti - Le Hawaii ospitano l’unica residenza reale degli Stati Uniti, a Honolulu: Iolani Palace, la residenza ufficiale dei reali hawaiiani durante le ultime due monarchie, dal 1882 al 1893, il regno di re Kalakaua e della regina Liliuokalani. I primi 2 piani di questo ricchissimo edificio sono stati ristrutturati con cura e sono stati aperti al pubblico per delle visite guidate. I visitatori possono accedere ad alcune aree come la Dining Room, la Grand Hall, le suite private e le prigioni dove la regina Liliuokalani è stata rinchiusa per 8 mesi dopo la fine del suo governo.



Passeggiare nell’unica foresta pluviale degli Usa - Le Hawaii sono l’unico stato americano con una foresta pluviale tropicale, che si espande su tutte le isole principali dell’arcipelago: Oahu, Maui, Lanai, Kauai, Molokai e Hawaii Island. Avventurarsi all’interno della foresta pluviale hawaiiana è il modo migliore per conoscere la bellezza dei paesaggi di queste isole. Per esempio uno dei percorsi più belli, adatto anche ai principianti, si trova a Oahu dove per arrivare alle Manoa Falls si dovrà attraversare la foresta pluviale di Halawa Valley. Oppure si può provare il percorso Awa'awapuhi a Kauai ricco di viste mozzafiato.



Scoprire come un chicco di caffè diventa un’ottima tazza di espresso - Non troverete nessuna piantagione di caffè in nessun’altro degli Stati Uniti se non alle Hawaii. Il caffè Kona è un prodotto molto raro che cresce soltanto a nord e a sud di Kona, su Hawaii island. Ci sono centinaia di piantagioni di caffè a Kona e molte di queste sono aperte al pubblico. Gli amanti del caffè non devono perdersi il 47° Kona Coffee Fest (4-13 novembre), uno dei festival di food più antichi dell’arcipelago in cui si celebra la cultura che gli Hawaiiani portano con sè da oltre 200 anni. Quest’anno l’evento sarà caratterizzato anche da tour nelle piantagioni di caffè sull’isola, un contest sulla miglior ricetta del caffè Kona, una sfilata con le lanterne e l’elezione di Miss Kona Coffee.



Vedere animali e volatili tipici delle isole - Da sempre le isole Hawaii ospitano un’immensa varietà di specie animali: fra tutti, i più noti sono gli uccelli Honeycreepers, il vespetillo cenerino (una specie di pipistrello) e oltre il 20% di specie marine come i pesci farfalla e i pesci angelo. Per gli appassionati di bird watching, Field Guides ha una grande offerta di tour che coprono 3 delle isole (Oahu, Kauai e Hawaii Island) in cui si potranno esplorare le specie locali di uccelli e uccelli di mare.



Visitare il vulcano inattivo più grande del mondo - Haleakala è il vulcano inattivo più grande del mondo e costituisce il 75% della superficie di Maui. Si eleva fino a 3.055 metri sul livello del mare, l’inclinazione di Haleakala è visibile da tutti i punti dell’isola. Cosa non potete assolutamente perdervi a Maui? Una visita dall’alba o al tramonto a Haleakala, portate con voi un cestino da pic-nic e dirigetevi verso la cima del vulcano e ammirate i paesaggi di Maui che in queste ore del giorno si animano in un arcobaleno di colori.



Ammirare il vulcano attivo più grande del mondo - Kilauea si trova nell’arcipelago delle isole Hawaii ed è il vulcano più attivo del mondo con una produzione di lava che va da 190.000 a 500.000 metri cubi al giorno! Ci sono diversi percorsi di arrampicata per avvicinarsi al vulcano, come il famoso Devastation Trail. Esiste anche la possibilità di prenotare un elicottero oppure un tour in barca intorno al vulcano per godere di un punto di vista eccezionale sulla lava che esce dal vulcano e si getta direttamente nell’Oceano Pacifico. C’è un opzione anche per chi vuole fermarsi su un classico punto di osservazione sulla terraferma: basta recarsi a Crater Rim per fare delle magnifiche fotografie di Kilauea.



Sapere che le costruzioni a Kauai non possono essere più alte di una palma - Secondo questa legge, che si riferisce solo all’isola di Kauai, tutte le nuove costruzioni non possono essere più grandi di una palma. Questo vuol dire che non ci saranno mai grattacieli, torri, autostrade o città a Kauai che resterà un piccolo paradiso di pace dove rilassarsi durante le vacanze.



Recarsi nel punto più a sud di tutti gli Stati Uniti d’America - Ka Lae è conosciuta come South Point e infatti è il punto più meridionale delle isole Hawaii, ma anche degli USA. Viene considerata un monumento di storia naturale perché i visitatori possono sostare – praticamente – a metà tra l’Oceano profondissimo e blu e l’Antartide. Per stendervi sul bagnasciuga di Ka Lae prendete la stradina South Point Road per circa 20 Km e passando tra villette e mulini a vento arriverete sulle spiagge dell’isola. C’è anche un piccolo heiau (un luogo sacro) che val la pena visitare.



Per maggiori informazioni: www.gohawaii.com