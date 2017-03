Ottimi consigli per volare al minor prezzo

Il primo consiglio è quello di essere il più possibile flessibili: Se state programmando le vostre prossime vacanze, ma non avete ancora in mente una data precisa di partenza, usate la ricerca per un intero mese, anno o del mese più conveniente . Skyscanner, motore di ricerca leader al mondo, ha risposto a tutte queste domande e ha creato uno strumento interattivo per scoprire in un attimo quando prenotare e quando partire dal vostro aeroporto.



QUANDO VIAGGIARE



l mesi più economici per viaggiare - Per i voli nazionali, consigliabile il mese febbraio quando i biglietti costano fino al 26% in meno rispetto al prezzo medio dell’anno. In alternativa, potete risparmiare parecchio anche scegliendo di viaggiare in gennaio (- 23%) o novembre (-22%). Per i voli internazionali, invece, i periodi migliori per partire variano molto in base alla destinazione: o per viaggiare in Europa il mese in cui i voli costano meno è novembre, con un risparmio di oltre il 24%. Altrimenti, scegliete febbraio o maggio per un weekend in una delle capitali europee, i voli in questi mesi sono rispettivamente del 20% e del 16% più economici rispetto alla media dell’anno. Se volete partire in agosto e dicembre, i prezzi dei voli potrebbero essere fino al 38% più alti, per cui per limitare i danni, cercate di prenotare con anticipo.



Consigli per le Americhe e per l’Asia - Per una vacanza in America del Nord meglio scegliere febbraio, quando i prezzi sono del 21% più bassi rispetto alla media. Anche novembre e marzo, però, possono regalarvi un bel risparmio, del 18% e del 16% rispettivamente. Per un viaggio in America Centrale spendendo oltre il 19% in meno del costo medio dell’anno, partite in maggio. Per volare in Asia, infine, maggio e giugno sono i mesi migliori dal punto di vista dei prezzi. Potete risparmiare fino al 20% rispetto al prezzo medio del biglietto aereo. A dicembre, invece, i voli possono essere fino al 17% più cari.



QUANDO PRENOTARE



Il miglior momento per prenotare un volo dall’Italia - Per i voli nazionali, 5 settimane prima della partenza con un risparmio di circa il 9% rispetto al costo medio del volo. Per i voli internazionali fra 21 e 23 20 settimane prima della partenza, quando si spende circa l’11% fra il 4% e il 7% in meno rispetto al costo medio del biglietto. In particolare: o per volare in Europa il periodo migliore per prenotare è 23 settimane prima della partenza, quando il risparmio rispetto al costo medio annuale del volo potrebbe superare il 6%. Tuttavia, anche prenotando fra 9 e 10 settimane prima si può ottenere un risparmio superiore al 5%.



Americhe e Asia - Per volare in America del Nord spendendo oltre il 4% in meno, meglio acquistare il biglietto con 22 settimane di anticipo. Per una vacanza in America Centrale conviene prenotare il volo 21 settimane prima della partenza. Il risparmio è di circa il 7%. Per un viaggio in Asia, il miglior momento per prenotare è con 23 settimane di anticipo, quando i prezzi sono di circa il 5% più bassi rispetto alla media dell’anno.