Orologi monumentali: i più famosi e fotografati del mondo

BIG BEN, LONDRA – E’ l’orologio per antonomasia, di cui tra l’altro tutti conoscono la melodia del rintocco. Il suo nome, per la precisione, è quello della campana collocata all’interno della altrettanto celebre torre, ma ormai è esteso a tutto il monumento, anche se la sua denominazione ufficiale è Elizabeth Tower.



RATHAUS-GLOCKENSPIEL, MONACO, GERMANIA - La celebre torre dell’orologio sul municipio di monaco di Baviera, è un capolavoro in stile gotico, con figure animate grazie a un congegno meccanico che fa riviere storie del XVI secolo.



OROLOGIO ASTRONOMICO, PRAGA - Certamente uno degli orologi più famosi d’Europa. Il tempo è scandito da una raffigurazione della Morte, rappresentata come uno scheletro, protagonista del movimento meccanico delle figure allegoriche che lo popolano.



ZYTGLOGGE - BERNA, SVIZZERA – La Torre dell’orologio ha costituito la prima porta occidentale della città, costruita nel 1200, mentre l’orologio astronomico e il carillon risalgono all’anno 1530. La lancetta delle ore porta l'emblema del gallo e di Crono, dio del tempo.



OROLOGIO ASTRONOMICO – CATTEDRALE DI NOTRE DAME - STRASBURGO - Si trova all'interno della Cattedrale della città, è stato costruito nel XVI secolo ed è un capolavoro del Rinascimento. Dopo un lungo restauro, effettuato nell’Ottocento, ad ogni ora ripropone scene con il movimento meccanico di numerose figure in legno e offre una completa visione dell'astronomia del Cinquecento.



TORRE SPASSKAYA - MOSCA - La torre è l’accesso al lato orientale del Cremlino, ed è la più importante del complesso. Progettata nel 1491 dall’architetto italiano Pietro Antonio Solari, domina la Piazza Rossa, è la torre principale del complesso ed è attraversata da un passaggio.



RAJABHAI – MUMBAI - INDIA – Un monumento affascinante dal sapore tipicamente inglese. Si trova a Mumbai, in India, ed è una delle tracce del suo passato da colonia britannica fino a pochi decenni fa.



SULTAN ABDUL SAMAD, KUALA LUMPUR – Un’ imponente torre con l’orologio che, con i suoi 40 metri d’altezza, è uno dei punti cospicui dello skyline cittadino. E’ un edificio di fine Ottocento, affacciato al Dataran Merdeka (Piazza Indipendenza), la piazza principale della città, nella quale vengono celebrate le più importanti ricorrenze della Malesia.



MECCA ROYAL HOTEL CLOCK TOWER – ARABIA SAUDITA – L’orologio fa parte di un complesso che si chiama Al-Bait Abraj Towers, il quale detiene alcuni record mondiali: è l'albergo più alto del mondo, con la più alta torre con orologio più alta in assoluto. L’orologio è il più grande da facciata esistente e si trova nella più grande area di grattacieli a livello globale.



THE FLORAL CLOCK, NIAGARA PARKS - CANADA - E' un vero e proprio orologio floreale, uno dei più belli del mondo, costruito nel 1950. Il quadrante è formato da oltre 20mila fiori e piante di stagione, secondo un disegno che viene cambiato due volte all'anno.