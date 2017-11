Oceano Pacifico: in arrivo la prima città galleggiante del mondo

Una città galleggiante, completa di case, alberghi, ristoranti e uffici per un centro avveniristico ai limiti della fantascienza : non è un sogno o un’utopia ma un progetto consolidato la cui edificazione comincerà nel 2020 nell’Oceano Pacifico, per realizzare la prima “floating city” del mondo, completamente ecocompatibile e luogo in cui sperimentare nuove regole di convivenza civile.

l progetto è del Seasteading Institute, un’organizzazione no profit che lavora a questa grandiosa opera dal 2008. Ha raggiunto adesso un accordo con il governo della Polinesia Francese per creare un prototipo a grandezza naturale e sviluppare poi la struttura entro il 2040, per un costo complessivo che dovrebbe raggiungere i 167 miliardi di dollari.



La città galleggiante, la prima nel suo genere, si propone anche come esperimento sociale, per costruire un Paese i cui cittadini sono liberi dai vincoli della politica e in cui riscrivere le regole della convivenza sociale. Il modello di questa città del futuro ricordano un po’ quelle di Rapture, la città sottomarina del videogame BioShock.



Gli ingegneri e gli architetti del Seasteading Institute hanno già visitato la location in cui sorgerà questa futuristica città galleggiante, che sarà costituita da una dozzina di strutture che includeranno case, alberghi, uffici e ristoranti. Questa città utopistica sarà anche ecocompatibile e avrà anche una propria cryptocurrency, ovvero una propria moneta virtuale. Insomma, sarà la dimostrazione che il futuro è davvero già qui.