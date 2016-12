Nuovi stili e nuove app per la vacanza perfetta

Gli studenti universitari si possono affidare a Uniplaces, la piattaforma che agevola migliaia di studenti nel compito di trovare un alloggio lontano da casa, mentre per noleggiare ed affittare camper c’è RV Rent . Sailo è un mercato per il noleggio di barche tra privati, che connette i proprietari stessi, i capitani e chi vuole noleggiare, in una piattaforma unica e semplice da utilizzare. Offre la possibilità di vedere, comparare e noleggiare una barca in pochi minuti, risparmiando al tempo stesso tempo e denaro. Chi ha una barca può affittarla, con o senza capitano, e chi sogna un viaggio a bordo può prenotarsi senza passare da agenzie o altri operatori. Dalle barche a vela agli yacht passando per le navi da crociera, noleggiare un’imbarcazione è ora facile, divertente e accessibile a tutti.



Notti come moneta - La notte diventa scambio di moneta per viaggiare con Nightswapping . Nightswapping.com si basa su uno scambio di ospitalità e riunisce oltre 150mila membri che viaggiano, ospitano e scambiano delle notti in una delle 160 città del mondo coinvolte nel servizio online. Quando vengono ospitati dei membri della community si guadagna un credito notti che si potrà usare successivamente per dormire gratis. E per chi non ha spazi da condividere, è possibile anche acquistare delle notti, in una fascia di prezzo cmolto economica.



Indirizzi di lusso ma non nei prezzi - Secret Escape è un club di viaggi online specializzato in vendite flash per alberghi a quattro e cinque stelle e boutique hotel, che vanta già 1 milione di iscritti in Italia e oltre 28 milioni in tutto il mondo. Basta semplicemente registrarsi al sito con il proprio indirizzo e-mail per poter usufruire di sconti fino al 70% sul prezzo di mercato per hotel di lusso in Italia e all’estero. Solo due settimane la durata delle offerte, quindi non c’è tempo da perdere!



All’ultimo minuto – HotelTonight è l'app innovativa che consente in pochi secondi di prenotare stanze d’albergo 'on the go' proponendo il miglior prezzo per le offerte last minute, con sconti fino al 70% sul prezzo standard della stanza e spesso con tariffe inferiori rispetto a qualunque altra tariffa prenotabile. Con oltre 1.900 destinazioni in tutto il mondo, la piattaforma mobile HotelTonight vanta un portafoglio di oltre 15.000 strutture top class di categoria 4 e 5 stelle, prenotabili da 1 a 5 notti e a partire da 7 giorni dal soggiorno. A oggi l'applicazione conta un totale di oltre 14 milioni di download in tutto il mondo. HotelTonight non si rivolge solo al mondo del turismo e della tecnologia, ma è un argomento di grande attualità: vivere una vita meno pianificata e più spontanea, coadiuvata da strumenti e app innovativi, è il concetto che sta alla base della nuova "generazione last-minute".



Attrezzature per l'infanzia sempre a portata di mano – BabyGuest è la piattaforma per il noleggio e l'acquisto di attrezzature per l'infanzia, che facilita la vita dei genitori in viaggio. In semplici mosse è possibile noleggiare tutte le attrezzature per l'infanzia e acquistare online i prodotti di prima necessità, avendo la certezza di ricevere tutto a destinazione, il giorno e all'ora stabiliti. Culle, passeggini, seggiolini, articoli per la prima età sono scelti tra le migliori marche presenti sul mercato per soddisfare anche i piccoli viaggiatori più esigenti. I prodotti BabyGuest rispettano gli standard di sicurezza internazionali, sono accuratamente puliti, igienizzati e imballati dopo ogni utilizzo. L'attrezzatura è regolarmente revisionata e rinnovata.



Il ristorante più trendy? La cucina di casa – Bonappetour è una piattaforma che rivoluziona il modo di mangiare fuori. Non c'è niente di meglio che scoprire i lati migliori di una città conoscendo la gente del posto, e mangiando con loro nel loro "ristorante di casa". Con un semplice click è possibile scoprire quali sono gli Home Restaurant presenti nella città in cui ci si trova, esprimere le preferenze per la cena e la data, e vivere quindi esperienze indimenticabili godendo di ottimo cibo e di una piacevole compagnia, mangiando con persone locali.