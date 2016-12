Nuova Zelanda, cercando il Signore degli Anelli

Pochi luoghi al mondo possiedono il fascino naturale della Nuova Zelanda , il paese più lontano che ci sia al mondo dall'Italia ( è ai nostri antipodi) e che con l'Italia ha qualche analogia, come ad esempio la superficie di poco inferiore alla nostra e la latitudine ( da 34 a 47 gradi S ) che corrisponde a quella dello Stivale, ma nell'emisfero boreale. Montagne così simili alle nostre da essere state chiamate Alpi Neozelandesi. Ma le analogie finiscono qui: la Nuova Zelanda non raggiunge i cinque milioni di abitanti, che vivono in paesaggi talmente strani e suggestivi da essere diventati i set preferiti per i più famosi set di film Fantasy.

A cominciare ad esempio con il “Signore degli Anelli”: e l'itinerario proposto da Oceania Explorer parte dall'Isola del Nord e precisamente da Auckland, la città più grande e diversificata del Paese dove, seguendo il ritmo dell'onnipresente cultura polinesiana, scoprirete un ambiente urbano a due passi da belle spiagge, sentieri escursionistici e incantevoli isole. La Highway 27 vi porta verso sud, a Matamata, cittadina che ha fatto da sfondo alle riprese del Signore degli Anelli, dove vi attende un tour guidato del set cinematografico per visitare la famosa “terra di mezzo”.



Paesaggi da togliere il fiato - Il tour prevede quindi di raggiungere la zona termale e vulcanica di Rotorua, dove, prima di ripartire per Christchurch, potrete coccolarvi e rilassarvi con geyser, piscine termali d'acqua calda e nuvole di vapore. Si prosegue per la meravigliosa strada panoramica che parte dal piccolo centro rurale di Rangiroa e quella del Monte Hutt per ammirare una stupenda vista della pianura di Canterbury Planes. Si prosegue verso Lake Tekao, caratterizzato da acque azzurre e cristalline rese tali dai finissimi frammenti di roccia portati dai ghiacciai, e per MacKenzie Country, dove incontrerete i paesaggi più vari e meravigliosi della regione come il Lake Pukake e il Monte Cook, il più alto monte della Nuova Zelanda ( oltre 3700 metri).



Dai fiordi alla Edimburgo del Sud - L'itinerari prosegue alla scoperta di Wanaka e Queenstown, considerata una delle mete principali al mondo per gli amanti dell'avventura, dove i più coraggiosi potranno scegliere tra il bungy jump dal ponte, uno spettacolare volo in elicottero o il rafting. Passando per il lago Wakatipu, la cittadina di Te Anau ed il Parco Nazionale dei Fiordi, è giunto il momento di una suggestiva crociera nel fiordo di Milford Sound sino al Mar di Tasmania: si ammireranno numerose cascate, pareti rocciose, lo spettacolare Mitre Peak e numerosi branchi di foche e delfini che popolano queste acque. Si arriva, infine, a Dunedin, nota anche come "Edimburgo del Sud", che nei palazzi e nei nomi delle strade mantiene ancora la forte influenza architettonica vittoriana.



Albatri, pinguini, leoni marini - Questo viaggio, veramente straordinario e inusuale in Nuova Zelanda, continua con la visita della Penisola di Otago, che ospita varie specie di fauna autoctona, tra cui l'unica colonia di albatros che si riproducono sulla terra ferma, i pinguini dall'occhio giallo e i leoni marini di Hooker. Il viaggio finisce in direzione nord lungo la strada che costeggia la costa orientale, dove le bizzarre formazioni rocciose della spiaggia di Moreaki, risalenti a 60 milioni di anni fa vi lasceranno a bocca aperta.