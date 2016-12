Nuova Caledonia: come ritrovare l’Eden perduto

Per visitare questa terra meravigliosa azonzotravel ha organizzato una serie di viaggi ( prossime date 11-20 novembre 2016) che partono proprio dalla capitale Noumea, una città che riserva al turista belle sorprese come il Ouen Toro da cui si gode di una vista panoramica sulla baia di Noumea, con le sue insenature e le sue isole. Da non perdere poi il quartiere coloniale di Faubourg Blanchot, con le sue abitazioni tipiche e la cattedrale di St. Joseph. Nel tragitto che porta a Bourail si può ammirare il paesaggio caratterizzato da pianure, pascoli e colline ricoperte di vegetazione: un paesaggio molto "americano", che ha meritato alla Nuova Caledonia il nome di nuovo Far West.



Lo straordinario Cuore di Voh - Ma il viaggio prevede anche un’escursione al celebre Cuore di Voh, un immenso e spettacolare cuore scolpito dalla natura nella vegetazione costituita di mangrovie. A dorso di cavallo si può quindi raggiungere l’antico villaggio minerario di Thiébaghi, ai piedi di un vulcano. Poingam, è situata all’estremità nord della Grande Terre,che si raggiunge attraversando un paesaggio suggestivo, tra praterie e terre aride, quasi lunari, lungo il sentiero botanico che porta alle saline, osservando le diverse specie di uccelli nel loro habitat naturale.Il tutto circondato dalla barriera corallina più lunga dl mondo.



Dai monti coperti di foreste allespiagge favolose - La baia di Hienghene, è un'altra meraviglia della Nuova Caledonia: è caratterizzata da strane formazioni rocciose situate in questo lato della laguna: la chioccia, la sfinge e altri isolotti. I colori dell’acqua fanno da contrasto con il Monte Panié, la cima più alta della Nuova Caledonia (1628m). Non lontano ci si può imergere nel cuore della cultura melanesiana, con la tribù dei Werap, che conservano ancora riti e miti ancestrali delle isole del Pacifico. Infine si possono godere paradisiaci momenti di relax sulle candide spiagge dell’Isola dei Pini, Ouvea o Lifou. Nuova Caledonia: un gioiello naturalistico nel cuore del Pacifico.