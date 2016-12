Notti da brivido negli hotel di ghiaccio

Gli hotel di ghiaccio sono strutture meravigliose ed effimere, dato che sono legati alle temperature rigide di certe regioni della terra, soprattutto dell'Alaska e della Scandinavia, ma anche di Canada e Giappone: vengono ricostruite ogni anno, funzionano da dicembre ad aprile, poi vengono lasciare sciogliere fino alle gelate dell'anno successivo.



Storicamente, l'origine degli hotel di ghiaccio risale alla cultura delle popolazioni Inuit stanziate in Alaska e nel Nord del Canada, le quali hanno sempre adoperato blocchi di neve gelata per la costruzione delle loro abitazioni. In Europa, il primo utilizzo del ghiaccio per un edificio risale al rigido inverno del 1739, quando a San Pietroburgo l'imperatrice Anna I di Russia commissionò un edificio di ghiaccio per celebrare la vittoria sull'Impero Ottomano all'architetto Pyotr Yeropkin.



In tempi moderni, invece, il primo albergo di ghiaccio risale al 1990. La struttura, un semplice igloo, fu realizzata in Svezia nei pressi della città di Kiruna, sede di un festival di sculture di ghiaccio, per ospitare una mostra d'arte, ma per varie ragione fu utilizzata anche per il pernottamento di alcuni ospiti che non avevano trovato posto negli alberghi locali. Gli ospiti mostrarono di gradire l'esperienza, tanto che da allora gli Ice Hotel si sono moltiplicati e riscuotono sempre un notevole successo. Le strutture di questo tipo sono caratterizzate da alcuni elementi comuni: sono realizzate completamente con blocchi di ghiaccio, tanto nella struttura dell'edificio, quanto negli arredi e negli elementi architettonici che le compongono. Le strutture complesse sono tenute insieme da un mix di neve e ghiaccio (snice), utilizzata come nelle costruzioni tradizionali si usa la malta, a volte irrobustito da intelaiature di acciaio. La temperatura interna oscilla di solito tra i -3 e i -8 gradi: non possono dunque avere carattere permanente, ma sono destinati a sciogliersi ai primi tepori primaverili e ad essere ricostruiti l'anno successivo.



Nella maggior parte dei casi, questi alberghi hanno grandi ambienti comuni, come atri e saloni, abbelliti da sculture. Molto frequente è anche la presenza di una cappella, visto molte coppie apprezzano questo gelido e inconsueto scenario per celebrare il loro matrimonio, di un ice bare di un ice restaurant, con menù appositamente studiato. Di notte si dorme in lussuose camere o suites di ghiaccio, su letti fatti dello stesso gelido materiale. Il tepore però è garantito da lenzuola, coperte di pelliccia e sacchi a pelo appositi, in modo da garantire un discreto comfort. Si tratta di solito di alberghi di gran lusso, tanto che una notte nel ghiaccio può oscillare nel prezzo tra i 300 e i 3.000 dollari.

Ecco gli alberghi di ghiaccio più famosi del mondo.



ICEHOTEL DI JUKKASJÄRVI - KIRANA - SVEZIA - E' stato il primo in assoluto e funziona dal 1991, di solito da gennaio ad aprile. Viene costruito tutti gli anni con blocchi di ghiaccio e neve compattata, prelevata dal vicino fiume Torne e ospita anche l'Absolut Icebar, dal quale è nato un franchising mondiale con altri locali simili a Stoccolma, Oslo e Londra.



KIRKENES SNOW HOTEL - KIRKENES - NORVEGIA. L'albergo si trova all'estremità nord orientale del Paese. Aperto nell'inverno 2006-07, nei pressi si trovano un parco di renne e un allevamento di cani husky.



ICE LODGE - NORVEGIA - Fa parte dell'Hotel Bjorligard, ed è una delle più grandi costruzioni di questo genere della Norvegia. Questa struttura riesce a vivere un po' più a lungo rispetto alla maggior parte degli hotel di ghiaccio perché è costruito a circa 1.250 metri di altitudine e si trova quindi a temperature esterne più rigide.



SORRISNIVA IGLOO HOTEL - ALTA - NORVEGIA - Questo albergo viene riaperto ogni inverno dal 2000. È quello situato alle latitudini più settentrionali d'Europa: si trova infatti nella regione del Finnmark a circa 250 km da Capo Nord. Offre 30 stanze, tra cui 2 suite, è decorato con sculture e arredi di ghiaccio, compresi i sistemi di illuminazione. Tutti di ghiaccio sono anche la cappella, la galleria e il bar, in cui cibo e bevande vengono serviti in piatti e bicchieri di ghiaccio. L'albergo di solito viene ricostruito secondo temi diversi ogni anno: nel 2004 il tema era l'epoca vichinga, nel 2005 le favole norvegesi e nel 2006 gli animali selvatici della zona.



LAINIO SNOW VILLAGE - LAPPONIA ORIENTALE - FINLANDIA - Sorge nei pressi del monte Ylläs su un'area pari a 20.000 m². Il design architettonico ed i temi della decorazione interna variano di anno in anno. I visitatori possono trovare anche un ristorante à la carte con tavoli di ghiaccio scolpito e bar, oltre a gallerie illuminate con sculture di ghiaccio.



BÂLEA LAKE ICE HOTEL - ROMANIA - Aperto nel 2006, è il primo dell'Europa Orientale. Sorge in una posizione isolata tra i Monti Făgăraș ad un'altitudine di 2.034 metri ed è raggiungibile solo in funivia. L'albergo sorge nei pressi del lago Bâlea: quando il lago gela, gli artigiani locali prelevano il ghiaccio necessario a costruire le 14 camere dell'albergo e la piccola chiesa adiacente. Generalmente, l'hotel è in attività da dicembre a fine aprile o metà maggio.



VILLAGGIO DI IGLOO - GSTAAD - SVIZZERA - Non è un vero e proprio hotel di ghiaccio, ma uno ski resort in cui si dorme in piccoli igloo di blocchi di neve, attrezzati con tappeti, pellicce e sacchi a pelo speciali. Negli igloo non c'è corrente elettrica per cui la luce è fornita dalle candele.



HÔTEL DE GLACE - LAC-SAINT-JOSEPH - CANADA - E' stato aperto nel gennaio 2001 a circa 30 minuti da Québec City, ma ha recentemente traslocato avvicinandosi ala città: E' attivo da inizio gennaio a fine marzo. Oltre ai soggiorni classici, è possibile effettuare escursioni guidate della struttura che comprendono l'uso dell'Ice Bar fino a mezzanotte.



SNOW VILLAGE - PARC JEAN-DRAPEAU – CANADA – E' un villaggio situate a est di Montreal, in Quebec, aperto dal 2012. E' composta da una ventina tra camere standard, suites e igloo, e dispone di un ice bar, ice restaurant, patio, cappella e bagni caldi esterni.



ALPHA RESORT TOMAMU - GIAPPONE - E' l'unica struttura di questo genere dell'Asia. Si trova a Shimukappu, nell'isola di Hokkaido, nel Giappone settentrionale. L'albergo è una grande cupola di 15 metri di larghezza, gli arredi sono realizzati completamente di ghiaccio; la temperatura interna è mantenuta costantemente tra i -3 e i -5 gradi centigradi.