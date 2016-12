Non siete ubriachi: storto può essere bello

Ecco un elenco, stilato da Skyscanner, di molti altri edifici che con la loro forma inconsueta restituiscono alle città quel tocco di particolarità e stravaganza.



La Casa Storta di Sopot, Polonia - Basta bere dell'acqua e camminare lungo la via principale di Sopot, in Polonia, per sentirsi leggermente ubriachi davanti a Krzywy Domek. Chiamata la Casa Storta di Sopot, Krzywy Domek è un centro commerciale dall'architettura particolare e bizzarra. Progettata dagli architetti Szotyńscy & Zaleski, l'edificio ha un'architettura insolita che ricorda le costruzioni surreali di Gaudì. All'esterno riproduce l'illusione ottica di uno specchio deformante e all'interno è un centro commerciale con negozi e ristoranti che di sera lasciano spazio ad una delle migliori discoteche della zona.



Casa Pendente, Bomarzo, Italia - Situato in un piccolo comune della provincia di Viterbo, Bomarzo ospita il parco più suggestivo d'Italia: un mix tra mitologia e fantasia. È proprio la Casa Pendente una delle maggiori attrattive del Parco dei Mostri. Un piccolo edificio costruito su un masso inclinato e pendente in cui gli interni sono in senso opposto rispetto all'esterno. Un'imperdibile esperienza sensoriale, che produrrà un senso di smarrimento e nausea, attende i turisti...



Rennes, Francia - Rennes, capoluogo della regione Bretagna, è una città viva e molto bella da visitare a piedi. Il borgo antico è caratterizzato dalle tipiche casette a graticcio, create con le intelaiature in legno collegate tra di loro in diverse posizioni. Camminando verso la centralissima piazza Du Champ Jaquet è impossibile non restare affascinati da case storte e senza tempo.



Auberge Du Chateau, Vitré, Francia - A trenta chilometri da Rennes, Vitrè e la famosa locanda pendente Auberge Du Chateau lasciano senza parole i turisti e i passanti. Attraversando a piedi la graziosa cittadina appare su uno sperone roccioso il meraviglioso castello medioevale di Vitrè. Proprio qui, ai lati del castello, la locanda Auberge Du Chateau, struttura a graticcio pendente, è il luogo ideale per una pausa e riflessione su un passato che sembra esser rimasto intatto.



Campanile di San Pietro di Castello, Venezia, Italia - Venezia, città d'Italia con più chiese e con circa 140 campanili, conserva uno skyline particolare dovuto dai suoi tre famosi campanili pendenti. Il meno pendente è il Campanile di San Pietro di Castello, situato all'estremità nord-orientale della città di Venezia (nell'isola di S. Pietro), che cattura lo sguardo con la sua struttura massiccia in pietra d'istria che risale al 1463. A causa di un fulmine, diciannove anni dopo, è stato ricostruito, ma oggi è storto per via del cedimento del terreno sottostante fangoso e morbido.



Il Campanile di San Giorgio dei Greci, Venezia, Italia - Invece, a pochi metri da piazza San Marco, si trova il secondo campanile pendente di Venezia: il Campanile di San Giorgio dei Greci. Affianca una delle chiese ortodosse più belle al mondo, ma sulla sua storia non ci sono informazioni dettagliate.



Torre degli Asinelli, Bologna, Italia - Anche la città di Bologna vanta di due torre gentilizie pendenti: l'Asinelli e la Garisenda. Se in passato proteggevano la città, oggi indicano l'inizio del borgo antico e suscitano interesse per l'equilibrio raggiunto: entrambe pendenti su lati opposti. In tanti hanno scommesso sul loro cedimento ma sembrano resistere a tutto.



Il villaggio di Lavenham, Suffolk, Regno Unito - Per chi vuole provare la sensazione di essere sul set cinematografico di un film ambientato in un borgo medioevale del Nord Europa Lavenham è il luogo ideale. Questo piccolo villaggio della provincia di Suffolk è caratterizzato da una serie di case a graticcio, colorate e soprattutto quasi tutte storte. Fulcro di una fiorente produzione della lana, nel Quattrocento, il borgo cominciò a crescere in poco tempo e furono costruite case con legna verde che quando si essiccò cominciò a torcersi.. Oggi Lavenham è una delle attrazioni turistiche ricercate dai più curiosi.



Edifici di Amsterdam, Olanda - Edifici alti, stretti e con la facciata inclinata rendono speciale le case di Amsterdam. La loro struttura pendente si deve al vecchio sistema di tassazione sulla casa: più era larga la facciata e più si pagava, per questo per ridurre i costi fiscali le case cominciarono ad essere più strette, con scale ripide e tortuose che rendevano impossibili i traslochi. Di qui l'idea di costruire dei montacarichi sulle facciate per sollevare il mobilio con una carrucola. Ecco svelato il mito delle case inclinate di Amsterdam.



Dancing House, Praga, Repubblica Ceca - La Dancing House è un edificio alquanto stravagante che riesce sempre a catturare lo sguardo di chi passeggia per Praga lungo il fiume di Moldova. Simbolo d'innovazione e modernità, è anche chiamato Fred and Ginger perché ricorda la coppia dei famosi ballerini. La torre di pietra è il ballerino, mentre la torre di vetro pendente rappresenta la sua partner. Un edificio circondato da palazzi dallo stile Neo-Barocco, Neogotico e Art Nouveau che si riscatta dal suo passato e vi invita tutti a osare.



Kissing buildings, Dawson City Yukon, Canada - Le kissing buildings si trovano nel sito storico nazionale di Klondike, della 3rd Avenue di Dawson City, a nord del Canada. Edifici chiamati così per le loro inclinazioni irregolari causate dallo scioglimento del permafrost (calotta gelata), le kissing builgings rappresentano il complesso delle abitazioni più famose costruite durante la Gold Rush del 1896. Un luogo decisamente affascinante che riporta ai tempi della scoperta dell'oro nei torrenti che vide la trasformazione di Dawson City da piccolo borgo a una cittadina di 30.000 abitanti.



Torre di Pisa, Italia - Cinquantasei metri, otto piani e sette campane formano il simbolo per eccellenza dell'arte e cultura italiana: la Torre pendente o Torre di Pisa che si trova nella bellissima Piazza dei Miracoli. Costruita nel 1173 e completata nel 1350, la Torre di Pisa, poggia su un terreno argilloso e sabbioso, che cominciò ad inclinarsi fin dall'edificazione del terzo piano. I piani successivi sono stati costruiti con una curvatura in senso opposto alla pendenza.