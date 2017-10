Noleggi l’auto all’aeroporto? Qualche consiglio risparmioso

Spesso, quando si prenota un’auto a noleggio si nota un aumento del prezzo complessivo dato dall’aggiunta di accessori e servizi extra. Per aiutare gli italiani a destreggiarsi al meglio tra tutti gli aspetti dei loro viaggi, ecco un'analisi dei costi per il noleggio dell’auto nelle destinazioni più popolari, individuando il periodo più conveniente per prenotare e confrontando i prezzi per il ritiro dell’auto in città rispetto all’aeroporto.



I mesi più economici - I mesi più convenienti per il noleggio dell’auto nelle destinazioni più popolari tra gli italiani. Al primo posto Lisbona; il mese con le offerte migliori è gennaio; il prezzo medio giornaliero è di 13 euro. C’è poi Ibiza: sempre gennaio il mese migliore e un prezzo di 12 euro. Bucarest , periodo ideale dicembre, costo veramente basso a 10 euro al giorno. Vengono quindi Creta sempre in dicembre a 18 euro e Los Angeles in giugno, a 27 euro giornalieri.



Meglio noleggiare in città - Tra i fattori che rischiano di far lievitare il costo del noleggio auto spicca il luogo di ritiro. Dall’analisi emerge chiaramente che optare per il ritiro dell’auto in città invece che in aeroporto consenta di risparmiare. Chi, ad esempio, è disposto a sacrificare la comodità di salire in auto direttamente in aeroporto, può arrivare a risparmiare il 13% a Lisbona e Ibiza e il 12% a Los Angeles. Curiosamente, nella top 5 delle mete più popolari è solamente Bucarest a non presentare differenze di prezzo rispetto al ritiro in aeroporto o in città, dimostrandosi la città ideale per chi non vuole rinunciare alla comodità, senza però veder lievitare il budget del viaggio on the road.



Il costo degli accessori - Il confronto tra i costi per il noleggio di accessori extra e l’acquisto di questi (come navigatore satellitare e seggiolini per bambini) in questa analisi, operata dal motore di ricerca viaggi KAYAK.it, mostra come in diverse destinazioni questa opzione consenta di risparmiare in maniera significativa. Los Angeles è la destinazione dove l’acquisto del navigatore satellitare e del seggiolino (1-4 anni) favorisce il risparmio maggiore (rispettivamente con il 32% e il 54%). Le destinazioni europee mostrano un risparmio più ridotto, tuttavia emergono mete dove l’acquisto degli accessori extra risulta essere un ottimo modo per risparmiare: Lisbona è tra queste, con ben il 52% di risparmio sull’acquisto di un seggiolino (0-12 mesi) rispetto al noleggio e 21% di risparmio sull’acquisto del navigatore satellitare. Seguono Ibiza, dove l'acquisto del seggiolino (1-4 anni) permette di risparmiare il 30% rispetto al noleggio,e Bucarest: qui risulta più conveniente acquistare il navigatore satellitare, ottenendo un risparmio del 25%. A La Canea (Creta), invece, è decisamente più conveniente il noleggio di accessori rispetto al loro acquisto. In generale, l’acquisto del navigatore satellitare è spesso raccomandabile, rispetto al noleggio, essendo questo più economico in 3 destinazioni su 5.